Andalucía
Archivan la causa por la muerte de las dos adolescentes en un parque de Jaén
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sobreseimiento fue decidido hace aproximadamente quince días cuando el órgano judicial recibió todas las diligencias que se han estado realizando
EFE
La Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de la plaza número 4 de Jaén ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa abierta por la muerte de las dos adolescentes de 15 y 16 años, cuyos cadáveres fueron hallados en un parque de Jaén el pasado noviembre.
Según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), el sobreseimiento fue decidido hace aproximadamente quince días cuando el órgano judicial recibió todas las diligencias que se han estado realizando.
El sobreseimiento fue decretado tras comprobar que en el fallecimiento de las dos menores no hubo participación de terceras personas.
Según la información facilitada, en la investigación se ha analizado la información de los ordenadores y teléfonos móviles de las dos menores, con todas las conversaciones registradas.
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