Detenido un hombre por matar en Gran Canaria a un turista al que conoció en una app de citas

Una noche de marzo, un turista que se alojaba en el sur de Gran Canaria, decidió instalarse una aplicación de citas. Contactó con un hombre con el objetivo –creyó él– de mantener un encuentro. Pero el turista, de 84 años, desconocía las intenciones reales del individuo que se ocultaba tras la pantalla. Robarle. Ese era presuntamente su modus vivendi. La reunión terminó en una agresión mortal, con el anciano fallecido a consecuencia de un golpe recibido y un homicida huido. Hasta este miércoles. La Policía Nacional detuvo al presunto autor del crimen, que se refugiaba en Tenerife.

Los hechos se desencadenaron el mes pasado en un apartamento de Maspalomas, donde la víctima se hospedaba tras llegar a la Isla para pasar unas vacaciones. Hasta allí, después de mantener una conversación a través del chat de una aplicación, se desplazó el presunto homicida. Pero en el transcurso de la velada la situación se torció.

El ahora arrestado intentó robar al anciano todas las pertenencias de valor y este lo descubrió in fraganti. Al recriminarle los hechos y evitar que abandonara el alojamiento con los enseres, se produjo entre ambos un forcejeo. El individuo empujó al turista, que perdió el equilibrio, cayó al suelo y se golpeó la cabeza. Falleció a consecuencia del impacto, según ha podido saber La Provincia/Diario de Las Palmas.

El presunto homicida, español, huyó del lugar y se ocultó en Tenerife, donde se creía ya a salvo. Pero el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional le seguía la pista de cerca, tras recibir el aviso del hallazgo del cuerpo sin vida en el apartamento.

Robos millonarios a turistas

Los agentes a cargo de la investigación descubrieron el intercambio de mensajes entre víctima y agresor. La lógica les llevó a pensar que, si había quedado con el fallecido y lo había abandonado tras el golpe, podía tratarse de un asiduo a las redes sociales y no ser la primera vez que actuaba. No les falló la intuición.

Al tiempo que averiguaban la identidad real del presunto autor, descubrieron que había convertido las apps de citas en una especie de modo de vida: engatusaba a los hombres, quedaba con ellos y los devalijaba. Prefería a turistas porque sabía que tenía más probabilidades de que abandonasen las Islas sin denunciar. A otro afectado le llegó a sustraer 20.000 euros.

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La investigación –centrada en el rastreo de este tipo de aplicaciones– llevó a los agentes a Tenerife. Allí se escondía. Y allí, pese a lo ocurrido en Maspalomas, había vuelto a descargarse las plataformas para, de nuevo, engañar a más hombres y sacar rédito económico con los robos. La Policía logró localizarlo antes de que se citase con otra víctima. El presunto autor duerme ya en los calabozos de la Policía Nacional, que mantiene la investigación abierta hasta el total esclarecimiento.