Villanueva de la Cañada
Conmoción en Madrid por el asesinato del joven David: "El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños"
Vecinos del municipio madrileño apuntan como posible móvil del crimen al supuesto interés romántico del agresor sobre su víctima, pese a duplicarle la edad
Héctor González
Villanueva de la Cañada ha amanecido este viernes sumida en el silencio tras el asesinato del pequeño David G.P.. Los vecinos del municipio, de apenas 24.000 habitantes, viven con conmoción cómo el joven, de solo 11 años, ha muerto por el ataque con un arma blanca de otro residente en la localidad del oeste de la Comunidad de Madrid.
"El chico tenía problemas, siempre estaba en la plaza persiguiendo a los niños", asegura uno de los amigos de David sobre Julio, el presunto asesino de 23 años detenido por la Guardia Civil horas después del apuñalamiento.
Los vecinos de Villanueva de la Cañada apuntan como posible móvil del crimen al supuesto interés romántico del agresor sobre su víctima, pese a duplicarle la edad. Según relatan, Julio era autista, iba siempre detrás de él y afirmaba publicamente que era su novio, hasta el punto de que hace alrededor de dos semanas, la madre del niño fue a hablar con el joven, exigiéndole que dejara en paz de una vez a su hijo. La situación se precipitó este jueves por la tarde, alrededor de las 19:45 horas, cuando el asesino habría perseguido a David desde su clase de inglés en la biblioteca Fernando Lázaro Carreter hasta los baños de la misma, donde le cosió a puñaladas en el tórax, el cuello y la espalda, causándole una parada cardiorrespiratoria que posteriormente acabó con su vida.
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