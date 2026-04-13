En el municipio de Hellín
Un detenido por la muerte violenta de un hombre en Albacete
El suceso ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín
EFE
Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detenido a una persona por la muerte violenta de un hombre, un suceso que ocurrió en la noche de este sábado al domingo en el municipio de Hellín (Albacete).
El delegado del Gobierno central en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha informado a los medios de comunicación de la detención de un hombre por la muerte violenta de un hombre en Hellín y ha precisado que el arresto se ha producido este domingo, si bien ha añadido que el caso está bajo secreto de sumario, por lo que no puede aportar más datos.
Además, el servicio de emergencias 112 de Castilla-La Mancha ha indicado a EFE que a las 23:46 horas del sábado, se recibió una llamada en la que se avisaba de que en la calle Cantarería de Hellín había un hombre de unos 40 años que, al parecer, había fallecido.
Al lugar del suceso se desplazó una UVI, que confirmó el fallecimiento de este hombre. También acudieron agentes de la Policía Local y de la Policía Nacional, que se ha hecho cargo de la investigación.
- Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos
- Sevilla roza el verano en abril: la Aemet prevé una semana de preferia de calor con máximas de hasta 32 grados
- Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión
- Viviendas desde 420 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 32 VPO en alquiler en Torreblanca
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de abril de 2026
- El radar de la Aemet alerta de la llegada de una importante tormenta a Sevilla con presencia de granizo
- Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: 'Cada vez es más difícil encontrar profesionales
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de abril de 2026