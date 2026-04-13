La Arboleja
Muere un hombre de 88 años en el incendio de una vivienda en Murcia
La otra moradora de la casa, una mujer de 85 años, ha ingresado en la Arrixaca herida por inahalación de humo
Alba Marqués
Un hombre de 88 años ha fallecido y una mujer de 85 ha resultado herida por inahalación de humo en el incendio de una vivienda declarado en la madrugada de este lunes en La Arboleja, Murcia.
El 1-1-2 recibía llamadas informando del incendio a las 05:39 horas de esta madrugada. Los testigos indicaban que el fuego se había declarado en una casa en el Camino de la Iglesia de la referida pedanía y aseguraban que dentro había dos personas mayores y que no conseguían entrar para rescatarlos.
Al lugar se movilizaron patrullas de la Policía Local, bomberos del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento del Ayuntamiento de Murcia y dos ambulancias con sanitarios de la Gerencia de Urgencias y Emergencias 061.
Tras ser rescatados por policías y bomberos, los moradores de la vivienda, una pareja de ancianos, fueron atendidos por los sanitarios. Pese a sus esfuerzos, el hombre, de 88 años, falleció, mientras que la mujer de 85 fue estabilizada y trasladada al hospital Virgen de la Arrixaca de Murcia.
- Juanma Moreno eliminará el impuesto de Sucesiones y Donaciones en cesiones de viviendas entre hermanos
- Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 12 de abril: horario, cartel y dónde ver hoy por televisión
- Viviendas desde 420 euros: el Ayuntamiento de Sevilla abre el plazo para optar a 32 VPO en alquiler en Torreblanca
- Sevilla roza el verano en abril: la Aemet prevé una semana de preferia de calor con máximas de hasta 32 grados
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 11 de abril de 2026
- El radar de la Aemet alerta de la llegada de una importante tormenta a Sevilla con presencia de granizo
- Faltan aún más camareros, cocineros y friegaplatos en la Feria de Abril: 'Cada vez es más difícil encontrar profesionales
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 12 de abril de 2026