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Un herido tras un disparo con arma de fuego en Barcelona

Un herido tras un disparo con arma de fuego en Barcelona

FERRAN NADEU

Un herido tras un disparo con arma de fuego en Barcelona

FERRAN NADEU

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Una persona ha resultado herida tras recibir un disparo en Barcelona este martes por la tarde. Según han confirmado fuentes policiales a EL PERIÓDICO, el suceso ha tenido lugar en el Passeig del Taulat, a la altura del número 279, en la terraza de un establecimiento de restauración. Más información

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