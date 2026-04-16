La Guardia Civil inspecciona el zulo hallado en la antigua vivienda del sospechoso por la muerte de Esther López en Traspinedo

Miembros del Equipo Central de Inspección Ocular- Grupo ECIO de la Dirección General de la Guardia Civil-, de manera conjunta con personal del laboratorio de criminalística de la Unidad de Intervención de la Policía Judicial de Valladolid se encuentran desde las 10.00 horas en una vivienda situada en la urbanización El Romeral, dentro del término municipal de Traspinedo (Valladolid), y que fue propiedad de la familia de Óscar S. único encausado en la muerte de Esther López a principios de 2022.

La jueza titular de la plaza 5 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Valladolid, que investiga la muerte de la joven, acordó ayer la entrada y registro de la casa después de que el nuevo propietario comunicara el hallazgo de una trampilla que daba acceso a un sótano desde uno de los dormitorios.

Los primeros en llegar han sido, precisamente, el único encausado y su abogada, en el coche particular de éste a las 8.58 horas. Un cordón formado por dos unidades de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil (Usecic), han controlado en todo momento el acceso al inmueble ubicado en una parcela de la citada urbanización.

Poco después --9.28 horas-- han llegado cuatro vehículos y un furgón del Instituto Armado con los integrantes responsables de llevar a cabo la inspección ocular autorizada por la jueza, que hacía acto de presencia dos minutos antes de las 10.00 horas con escolta también de un vehículo de la Guardia Civil.

Desde entonces se encuentran en el interior de la vivienda para inspeccionar el habitáculo cuyo hallazgo se produjo después de que el actual propietario, que adquirió la vivienda hace unos cinco meses, detectara humedades y localizara una trampilla oculta bajo el suelo de una de las habitaciones, por lo que decidió picar una baldosa tras observar los desperfectos en el pavimento.

12 metros cuadrados

Bajo la superficie y una capa de espuma de poliuretano, halló una estructura de acceso que conduce a un habitáculo de unos 2,5 metros de altura y una superficie aproximada de 12 metros cuadrados, como así lo puso en conocimiento de la Guardia Civil y recoge el atestado al que ha tenido acceso Europa Press.

La jueza, de conformidad con el criterio de la Fiscalía, autorizó ayer la entrada y registro para que la diligencia se realice con todas las garantías legales.

En este sentido, la magistrada autorizó a que la Guardia Civil realice una inspección ocular, que "amén del habitáculo en cuestión, se extenderá a las comprobaciones y extracción" de las oquedades, suelo, paredes, techos o en la propia estructura de la vivienda y en su interior, posible rotura de tabiques o falsas paredes, techos y suelos.

Se recogerán y se transportará para su posterior análisis de diferentes muestras que se pudieren obtener, en especial "en lo concerniente a la búsqueda e identificación de restos biológicos y humanos", además de que se captará y grabarán imágenes durante la actuación policial.

En el interior del sótano encontrado, según el informe policial, existe un nivel de agua de unos 30 centímetros y en el registro visual previo se observaron diversos objetos, entre los que figuran restos de ferralla, dos garrafas, maderas flotando y lo que parece ser una bomba de extracción de agua.

El acceso a la estancia se realiza a través de una escalera oxidada en mal estado a la que le faltan varios peldaños.

Una supuesta antigua bodega

La defensa del único encausado sostiene que esta dependencia es una antigua bodega que el padre de su patrocinado decidió tapiar hace dos décadas ante las inundaciones recurrentes que sufría el habítaculo, al tiempo que asegura que Óscar S.M. ya advirtió de su existencia a uno de los agentes de la Guardia Civil, cuyo nombre incluso le ha proporcionado, durante la inspección que el Instituto Armado efectuó al referido chalé hace ya cuatro años.

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Por su parte, la familia de la víctima reiteró ayer su petición de ingreso en prisión provisional de Óscar S.M, encausado ante este hallazgo. A través de un comunicado, calificó la actitud de Óscar como "obstruccionista, embustera y mentirosa", al denunciar que el acusado nunca reveló la existencia de un habitáculo en su vivienda sobre el que los agentes deambularon durante tres días de registro. Además recordaron que la contundente acusación de la Fiscalía es anterior al hallazgo de dicho zulo en la escena del crimen, por lo que este nuevo elemento no exime al acusado de ninguna de las pruebas objetivas e irrefutables obtenidas contra él hasta el momento.