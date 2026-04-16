Dos guardias civiles salvan la vida a una bebé en parada respiratoria gracias a la maniobra de Heimlich en Murcia

La maniobra de Heimlich ha salvado la vida a una pequeña de solo 16 meses. Dos guardias civiles que se encontraban fuera de servicio salvaron a la pequeña este martes en Alhama de Murcia gracias a esta técnica que los sanitarios insisten que debe ser conocida por la población general.

Los hechos ocurrieron este lunes 14 de abril, cuando dos agentes de la Guardia Civil se dirigían juntos y en vehículo particular desde su domicilio hasta el cuartel de Totana, donde se encuentran destinados, para iniciar su servicio en turno de tarde.

Antes de llegar al trabajo, a la altura de la Rambla de Don Diego, en el término municipal de Alhama de Murcia, vieron a un grupo de personas muy nerviosas entre las que se encontraba una mujer sosteniendo a un bebé boca abajo.

Inmediatamente, los guardias civiles se dirigieron al lugar. La niña no respiraba y se encontraba cianótica mientras su abuela intentaba sin éxito reanimarla. En la escena se encontraba la madre y otras personas que reclamaban servicios médicos de urgencias.

Los agentes, junto a la pequeña y su familia. / G.C.

Los guardias civiles se ofrecieron para intentar reanimar a la bebé con la conocida maniobra de Heimlich, en este caso, adaptada para lactantes. Uno de los agentes colocó a la niña boca abajo, sobre su antebrazo, con la cabeza más baja que el tronco y comenzó a realizarle golpes interescapulares. De forma intercalada, el otro compañero le realizó compresiones torácicas para evitar que la parada cardiorrespiratoria fuera irreversible.

Uno de los guardias civiles, además, se puso al teléfono, en la llamada que uno de los allí presentes mantenía con los servicios médicos de urgencia, para ir detallando la situación y la reacción de la menor que, poco a poco, empezó a ventilar.

A la llegada de la ambulancia la niña ya respiraba, aunque fue trasladada junto a sus padres al Centro de Salud de Alhama de Murcia para su valoración.

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Horas después, durante su servicio, los agentes fueron al domicilio familiar donde pudieron comprobar que la bebé ya se encontraba felizmente en casa, con sus padres.