Socuéllamos
Muere un trabajador arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías en Ciudad Real
El aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo
EP
Un trabajador de 42 años ha fallecido este jueves arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías de ferrocarril en Socuéllamos (Ciudad Real).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo.
Al lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Parque de Tomelloso, para liberar al trabajador atropellado por el tren, que transportaba mercancías peligrosas.
También han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, aunque, tras liberar al trabajador, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.
Asimismo, han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.
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