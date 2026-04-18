Fallece junto a la Torre de Hércules
Fallece un hombre que los bomberos habían rescatado del mar en A Coruña
Lo sacaron del agua cuando se había hundido en la zona del monumento conocido como la Caracola
José Manuel Gutiérrez
El hombre de 30 años que fue rescatado a última hora de la tarde de este viernes por el grupo de rescate acuático de los Bomberos de A Coruña en la zona del monumento conocido como la Caracola, en las proximidades de la Torre de Hércules, frente a Punta Herminia, ha fallecido en el Chuac.
Las personas que dieron el aviso informaron que poco después de ver al varón en el mar, este se hundió en el agua. Los bomberos consiguieron localizarlo y lo subieron a bordo de su embarcación neumática, en la que lo trasladaron al muelle de Oza mientras le practicaban maniobras de reanimación cardiopulmonar, ya que ya se encontraba en parada cardíaca.
Una vez desembarcado, fue trasladado al Hospital Universitario A Coruña (Chuac), donde los médicos que le atendieron solo pudieron certificar su fallecimiento.
Los testigos informaron a los bomberos que el hombre pedía socorro desde el agua, por lo que se sospecha que cayó accidentalmente al mar, en una zona de aguas especialmente frías. El oleaje era el habitual y no existía ninguna alerta meteorológica.
El rescatado vestía un traje de neopreno, por lo que se sospecha que se dedicaba al marisqueo.
- La Junta de Andalucía pacta con los funcionarios reforzar el teletrabajo desde mayo y aplicar el nuevo decreto en septiembre
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 17 de abril de 2026
- El Ayuntamiento encarga el estudio para peatonalizar el eje entre la Plaza del Duque y la Ronda: el proyecto tendrá que estar en listo antes de fin de año
- Ya es oficial: cambia la norma para facilitar que las familias numerosas andaluzas sigan con ayudas hasta que los hijos tengan 26 años
- Rebujito a 7,5 euros y menú completo, a 14: así son los precios en las casetas públicas de la Feria de Sevilla
- Quién torea hoy en la Maestranza, viernes 17 de abril: horario, cartel y dónde ver a Roca Rey por televisión
- Qué comer en la Feria de la Gamba de Punta Umbría: guía plato a plato más allá del marisco
- Por qué Morante no salió a hombros por la Puerta del Príncipe de la Maestranza: este es el motivo real