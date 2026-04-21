La Policía investiga la agresión sexual en Valencia a una tik-toker internacional

Agentes de la Policía Nacional adscritos a la Comisaría de la localidad valenciana de Gandía investigan una agresión sexual que sufrió una mujer, de 35 años de edad, en la playa de la localidad. Algunos la conocen porque crea contenidos en redes sociales, entre ellas Tik-Tok, según han señalado a este periódico fuentes consultadas a pesar de ser de nacionalidad extranjera. La mujer, de nacionalidad extranjera y que este periódico no revela para preservar la identidad de la víctima, se encontraba pasando unos días en el municipio desde donde pensaba ir subiendo diversos vídeos de su estancia.

Fue un hombre, vecino del Grau de Gandia, quien cuando paseaba a su mascota se percató de unos sollozos que emanaban de entre dos coches por lo que, la sorpresa fue mayúscula, cuando al ir a ver de dónde provenían se tropezó con una mujer que, en cuclillas y tapándose la cara, no cesaba de llorar.

Al no entenderla, ver la situación en la que se encontraba la mujer y cómo estaba en shock el vecino optó rápidamente por alertar a la Policía Nacional que mandó varias dotaciones al lugar. Tras atender a la víctima y recoger los primeros indicios sobre lo ocurrido, la trasladaron de urgencia al Hospital Francesc de Boja de Gandía donde quedó ingresada para una exploración. Los vehículos policiales, con la poca información que habían podido obtener de la mujer agredida, comenzaron una batida por la zona y alrededores de donde fue encontrada la mujer en busca de alguien con las características que apenas había podido dar la mujer agredida.

Tras recabar esa poca información que pudo aportar la tik-toker los agentes comenzaron paralelamente una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido así como dar con el paradero del agresor o agresores. Los agentes de la Policía Judicial así como de la UFAM comenzaron a rastrear las cámaras de vigilancia que pudieran haber captado alguna imagen durante el recorrido, previo y posterior, de la víctima y de su agresor o agresores. También se analizan las redes sociales por si había recibido algún mensaje amenazante o había quedado con alguna persona o simplemente fue un encuentro casual en un local de ocio de la playa de Gandia que acabó en agresión sexual.

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En busca de pistas

Los investigadores también se han entrevistado con el vecino que paseaba la mascota y que la descubrió entre los dos coches, así como con otra vecina de la zona que pudo haber oído algo cuando estaba en el balcón de su casa. Los agentes también han intentado averiguar si alguien de la calle donde ocurrió la agresión sexual pudo oír alguna voz, grito, o cualquier cosa que pueda aportarse a la investigación.

Según ha podido saber Levante-EMV la chica fue abordada por, al menos, un desconocido cuando caminaban por una calle de la playa de Gandia tras supuestamente haber estado en locales de ocio. En un momento que se investiga el hombre se abalanzó sobre ella y la agredió sexualmente dejándola, literalmente, tirada entre dos coches y marchándose del lugar.

De ahí la importancia en el rastreo de las redes sociales para ver si, simplemente se trata de una mujer que sube ocasionalmente vídeos o por el contrario es una creadora de contenidos y pudiera alguien haberse obsesionado con ella. O simplemente que hubiera conocido a un depredador sexual esa noche en un local de ocio. Hasta que no se recupere del todo y así lo aconsejen los médicos, los datos que aporta son vagos y confusos.

Aunque, en principio, sí hay confirmación de una agresión sexual se está analizando si fue un acto repentino y salió el agresor de un punto en concreto abordándola rápidamente mientras caminaba por la calle o si, por lo contrario, entablaron alguna conversación previa. Lo que sí pudo aportar la víctima es que la abordó y todo sucedió muy rápido.

Los servicios médicos trataron de calmar a la víctima al tiempo que, en la exploración, recogían los indicios necesarios para poder dar con el autor iniciando así el protocolo de atención a víctimas de agresión sexual. Los vestigios encontrados serán remitidos al Instituto Nacional de Toxicología en Barcelona para que pueda extraer huellas o vestigios de adn del agresor y cotejarlo en las bases de datos.

También los agentes se han puesto en contacto con el consulado para intentar localizar a algún familiar de la mujer agredida para notificarle su situación.

Gran revuelo en el vecindario

A pesar de que la agresión ocurrió hace varios días en una zona tranquila entre el Grau y la playa de Gandia, el hecho, ha causado gran revuelo entre los vecinos tanto por el despliegue esa noche como por las investigaciones y las preguntas que han realizado los agentes estos días para tratar de ir completando el rompecabezas que les pueda llevar a detener al autor o autores.

No es muy habitual que se produzcan este tipo de delitos en la capital de la Safor pero bien es cierto que, la mayoría de veces a tenor por los datos, los agentes de la Policía Nacional concluyen la investigación deteniendo al autor y poniéndolo a disposición de la autoridad judicial.

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Aún así, el número de casos resueltos por los agentes encargados de este tipo de delitos suele ser muy alto en la comisaría gandiense aunque, afortunadamente, es muy bajo el número de agresiones sexuales que se cometen o se denuncian en el ámbito de la Policía Nacional. Ello da seguridad, sobre todo a las mujeres, así como a los vecinos de Gandia que saben que cuando se produce un delito de este tipo se intenta resolver de la mejor forma posible y poniendo al autor a disposición de la Justicia.

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