Investigación
Hallan a un matrimonio muerto a tiros en su cama en Lena (Asturias)
Uno de los fallecidos avisó a un familiar que acudiera a su casa en Columbiello y se encontró con los dos cuerpos en la habitación
R. García / David Montañés
La Guardia Civil investiga la muerte a disparos de un matrimonio en una vivienda de la parroquia de Columbiello, en el municipio de Lena (Asturias). Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varios agentes de la Policía Judicial para investigar lo sucedido.
Los dos fallecidos (un hombre y una mujer) presentaban heridas de arma de fuego. Según ha podido saber este periódico, fue un primo de la pareja el que se encontró los cuerpos sin vida de ambos fallecidos tenidos sobre la cama.
Fuentes cercanas a la investigación aseguran que los ahora fallecidos habían avisado a ese familiar que acudiera a la vivienda antes de que todo sucediera.
Fue al llegar al lugar cuando se encontró con la trágica escena en la habitación de la vivienda. El familiar alertó entonces a los servicios de Emergencias, que pusieron a la Guardia Civil en conocimiento de la situación, activándose así el dispositivo.
La Policía Judicial asume ahora las tareas de investigación para dilucidar las circunstancias de la muerte del matrimonio, con varias hipótesis sobre la mesa, entre ellas la violencia de género o incluso una muerte pactada entre ambos.
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