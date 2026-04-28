Oculta en dobles fondos, en un cargamento de madera y procedente de Surinam: incautan 120 kilos de cocaína en el puerto de Algeciras

En varios contenedores procedentes de Surinam, con destino a una empresa española y ocultas en dobles fondos en un cargamento de madera. Así llegaron los 120 kilos de cocaína que la Policía Nacional y la Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han incautado en el puerto de Algeciras, según han informado este martes fuentes del Cuerpo. A raíz de esta actuación, han sido detenidas tres personas "como presuntos autores de un delito contra la salud pública".

"La operación se inició gracias a la cooperación estrecha que se desarrolla a diario entre ambas instituciones, por información procedentes de autoridades internacionales, y en el marco de una investigación abierta por la Fiscalía Espacial Antidrogas de Algeciras", han detallado desde la Policía Nacional. Gracias a las pesquisas desarrolladas, se tuvo conocimiento de la presencia en el puerto algecireño "de cinco contenedores cuyo contenido declarado consistía en madera en bruto, en los que se sospechaba que se podría estar ocultando cocaína".

"Basándose en la información obtenida, se procedió a la búsqueda y localización de los cinco contenedores cuyas características coincidían con los datos obtenidos: equipamiento procedente de Surinam, declarando madera y con destino una empresa española", precisan fuentes policiales. Una vez identificados, los agentes de Policía Nacional y Vigilancia Aduanera procedieron al registro de estos containers, en los que se encontraba la farlopa escondida "en dobles fondos".

"Tras la incautación de la sustancia estupefaciente, se procedió a la apertura de diligencias judiciales por parte del Juzgado de Instrucción número 3 de Algeciras", apuntan desde la Policía Nacional. "En el marco de la investigación, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de la documentación mercantil asociada a los envíos, lo que permitió identificar tanto a los presuntos responsables de la coordinación logística del transporte como a la persona utilizada como testaferro para dar apariencia legal a la operación, siendo las tres localizadas y arrestadas".