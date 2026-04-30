El juez cita a declarar a los hermanos y la cuñada de los asesinos de Francisca Cadenas

Los días posteriores a la desaparición de Francisca Cadenas en Hornachos (Badajoz), el 9 de mayo de 2017, cinco personas acudieron a la casa del número 3 de la calle Nueva donde los dos acusados de asesinarla enterraron bajo el suelo del patio el cadáver de su vecina. La misma vivienda donde la UCO encontró los restos de la mujer el pasado 11 de marzo, casi nueve años después.

Lógicamente, en la casa estuvieron los dos presuntos asesinos, Julián y Manuel González, que eran los moradores de esa casa. Pero también, según han declarado al juez varios testigos y ha conocido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica, visitaron la casa tres familiares de Juli y Lolo, como les conocen en el pueblo. En concreto, los dos hermanos y una cuñada de ambos "entraban y salían de la vivienda con frecuencia" aquellos días en que varios vecinos han asegurado a la Guardia Civil y al magistrado que escucharon "ruidos de martillo y cincel" procedentes de la casa de los acusados.

Cambios en la casa o el suelo

Por eso, el juzgado de instrucción 1 de Villafranca de los Barros (Badajoz) ha citado a declarar a esos tres familiares de Julián y Manuel el próximo 22 de mayo, según ha sabido este medio. Todos acudirán como testigos y deberán recordar lo que vieron en la vivienda entonces, si les llamó la atención algo del comportamiento de los acusados y si vieron algún elemento extraño o alguna modificación en la estructura de la casa o del suelo.

Los dos hermanos de los acusados tienen derecho a no declarar contra ellos, al ser familiares directos. Una dispensa a la que no puede acogerse la cuñada de Juli y Lolo, según las fuentes jurídicas consultadas.

El abogado de Julián, José Duarte, explica que estas declaraciones son habituales en estos casos: "Son familiares que estuvieron en contacto con Julián y Manuel en el momento de los hechos investigados, es normal que el juez quiera escucharles"

El abogado de Julián, José Duarte, explica a este medio que estas declaraciones son parte del procedimiento habitual en este tipo de casos: "Se trata de familiares que estuvieron en contacto con Julián y con Manuel en el momento de los hechos investigados, por lo que es normal que el juez quiera escucharles. Además, ya fueron interrogados previamente por la Guardia Civil. Me parece bien que el magistrado no quiera dejar ningún cabo suelto y oiga a todos los testigos".

La víctima, Francisca Cadenas, en una imagen cedida por su familia a este medio. / SUCESOS

Sin data de la muerte

Las declaraciones de la familia de los acusados pueden ser relevantes en el procedimiento, sobre todo para situar el momento exacto del asesinato de Francisca y quizá el grado de participación de cada uno de los hermanos González. La autopsia y la investigación no han permitido conocer la data de la muerte ni tampoco la fecha y la hora en que los acusados habrían iniciado las obras en el patio de su vivienda para abrir la zanja donde posteriormente escondieron, en varias bolsas y plásticos, el cuerpo de la víctima.

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Además de la familia de Julián y Manuel, el próximo 22 de mayo declararán en calidad de testigos un Cabo de la Guardia Civil que estaba destinado en el puesto de Hornachos cuando Francisca desapareció, un policía local que también intervino aquella noche y una vecina. Unas semanas después, el 18 de junio, están citados el guardia civil que prestó servicio junto al agente que aquella madrugada entró a la casa de los acusados, dos guardias civiles del puesto de Villafranca de los Barros y varios vecinos.