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Investigación

Detenida una mujer en Girona acusada de matar a un hombre con un arma blanca

Los Mossos d'Esquadra investigan las circunstancias del crimen, ocurrido en Salt, tras entregarse la agresora en unas dependencias policiales

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, en una imagen de archivo.

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, en una imagen de archivo. / David Zorrakino - Europa Press

EFE

Salt (Girona)

Una mujer ha sido detenida este lunes en Salt (Girona) acusada de matar con un arma blanca a un hombre, que podría ser su pareja, y el crimen se encuentra actualmente bajo investigación por parte de los Mossos d'Esquadra y del juzgado de instrucción de guardia.

Según fuentes próximas al caso, la comitiva judicial ya ha acudido al lugar de los hechos para proceder al levantamiento del cadáver para su posterior traslado al Instituto de Medicina Legal de Girona.

El crimen se ha producido, según las primeras informaciones, en un garaje de la calle Doctor Ferrán de esta localidad vecina de la capital gerundense.

Según las mismas fuentes, la mujer se ha entregado en unas dependencias policiales después de cometer el crimen, que ha confesado.

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Sobre las 23:00 horas, los investigadores buscan todavía pesquisas e inspeccionan el escenario donde se han producido los hechos.

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