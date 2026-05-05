Investigación en Canarias
Investigan a un hombre por el homicidio imprudente de un bebé de 20 días en Lanzarote
La causa de la muerte del recién nacido habría sido un fuerte golpe en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico
EFE
La Guardia Civil investiga a un hombre como presunto autor del homicidio imprudente de un bebé de pocos días en la isla de Lanzarote, han confirmado a EFE fuentes de la Comandancia de Las Palmas.
Según los hechos adelantados por medios regionales, el hombre al que se investiga sería el padre del bebé, de apenas 20 días en el momento en que falleció, quien ya pasó a disposición de un Juzgado de Arrecife, que instruye unas diligencias por el presunto delito de homicidio imprudente.
Los hechos habrían ocurrido a mediados de abril, cuando los servicios de emergencia fueron alertados de un bebé que se encontraba en parada cardiorrespiratoria en una vivienda de Tinajo.
Agentes de la Policía Local del municipio, según una nota difundida en redes sociales por el Ayuntamiento, consiguieron recuperar de la parada al recién nacido, que fue trasladado en primer lugar hasta el Hospital Doctor José Molina Orosa de la isla y, posteriormente y dada la gravedad de su estado de salud, al Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria, donde finalmente falleció.
Los medios regionales señalan que, según el informe forense del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas, la causa de la muerte del bebé fue un fuerte golpe en la cabeza que le causó un traumatismo craneoencefálico.
En base a dicho informe y a las declaraciones que hizo el investigado en distintas ocasiones -cambiando de versión-, la justicia ha abierto diligencias contra el padre del bebé, y se trata de esclarecer lo ocurrido.
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