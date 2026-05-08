Asesinato
Dos detenidos por un homicidio en Zaragoza
Los presuntos autores tenían la intención de huir a su país de origen
Redacción
La Guardia Civil ha detenido a dos personas como presuntas autoras de un delito de homicidio ocurrido en La Almunia de Doña Godina (Zaragoza). La investigación se inició a última hora del martes 5 de mayo, tras tener conocimiento de un supuesto hecho delictivo por el que podría estar en riesgo la vida de una persona.
Desde ese momento la Guardia Civil de Zaragoza puso en marcha un dispositivo policial para verificar dichas informaciones. Fruto de este operativo, en la mañana de hoy los investigadores han localizado y detenido, en la estación de autobuses de Zaragoza capital, a dos personas sospechosas de la autoría del hecho delictivo, los cuales tenían la intención de huir a su país de origen, Rumanía.
Poco después de las detenciones, el dispositivo de búsqueda de la persona que podría estar en peligro, y que durante el día de hoy había sido reforzado con perros de búsqueda de restos cadavéricos desplazados desde Madrid, ha permitido localizar el cuerpo sin vida de un varón en un paraje ubicado en el término municipal de La Almunia de Doña.
Dicho lugar se encuentra próximo al supuesto lugar de ocurrencia de los hechos. Los sospechosos, un hombre y una mujer, de 33 y 37 años respectivamente, han sido detenidos por un supuesto delito de homicidio.
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