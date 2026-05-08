Sucesos
Muere un agente de la Guardia Civil tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva
Además del fallecido, dos agentes han sufrido heridas graves y uno leve, mientras participaban en la actuación en el mar
La Guardia Civil ha informado este viernes del fallecimiento de un agente de la Guardia Civil en acto de servicio tras una colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo de la Guardia Civil mientras perseguían una narcolancha en las costas de Huelva.
En el mismo operativo han resultado heridos otros tres componentes del Cuerpo. Según la información difundida por la Guardia Civil en sus redes sociales, dos agentes han sufrido heridas graves y uno leve, mientras participaban en la actuación en el mar.
La Guardia Civil ha lamentado públicamente la muerte de su compañero y ha trasladado su apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación. El comunicado oficial ha recordado que el siniestro se produjo en plena intervención contra el narcotráfico en el litoral onubense.
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