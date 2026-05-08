Mueren dos agentes de la Guardia Civil tras una colisión durante la persecución de una narcolancha en Huelva

La Guardia Civil ha confirmado este viernes el fallecimiento de dos de sus agentes en acto de servicio tras la colisión de dos embarcaciones del Servicio Marítimo. El siniestro se ha producido a unas 80 millas de la costa de Huelva, cuando las dos unidades participaban en una persecución a una narcolancha. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, uno de los agentes fallecidos era guardia marinero y el otro capitán. Ambos estaban adscritos al Servicio Marítimo Provincial de la Comandancia de Huelva. El primero de los agentes ha fallecido en el acto como consecuencia de la colisión. El segundo llegó vivo pero muy grave al hospital, sin que allí pudieran ya recuperarlo, según fuentes del instituto armado.

En el mismo operativo han resultado heridos otros dos componentes del Cuerpo, que según las últimas informaciones, presentan lesiones graves. Las fuentes consultadas por este periódico indican que entre los heridos graves se encuentran un cabo y un capitán.

La desgracia es un jarro de agua fría para los operativos antinarco de la Guardia Civil, en la misma jornada en que hacían públicos los datos de dos golpes históricos a las mafias del tráfico de drogas en las costas de Andalucía y Canarias.

La Guardia Civil trabaja ahora para remolcar las dos embarcaciones afectadas por el siniestro, que se encuentran a 70 millas de la costa onubense.

La gravedad de estos hechos ha obligado al presidente de la Junta de Andalucía y candidato popular en las elecciones andaluzas del 17 de mayo, Juanma Moreno, a cancelar sus actos de campaña previstos para la tarde de este viernes.

El recuerdo de la tragedia de Barbate

El suceso vuelve a poner el foco sobre la peligrosidad de las actuaciones contra el narcotráfico en el mar y la falta de medios del cuerpo. La tragedia recuerda inevitablemente a lo ocurrido en Barbate en febrero de 2024, cuando una narcolancha embistió a una embarcación de la Guardia Civil y causó la muerte de dos agentes y dos heridos graves. En esta ocasión, el siniestro se produjo también en plena intervención contra este tipo de embarcaciones, en un nuevo episodio marcado por la violencia y el riesgo extremo que asumen los efectivos del Cuerpo.

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La Guardia Civil ha lamentado públicamente la muerte de su compañero y ha trasladado su apoyo a los heridos, deseándoles una pronta recuperación. El comunicado oficial ha recordado que el siniestro se produjo en plena intervención contra el narcotráfico en el litoral onubense.