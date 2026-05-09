SUCESOS
Detienen a un hombre por la muerte de una mujer en el distrito madrileño de Carabanchel
Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza
EFE
Agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre por su participación en la muerte de una mujer ocurrida este sábado en el distrito madrileño de Carabanchel, según ha informado la Jefatura Superior de Policía.
Los hechos se han producido en torno a las 7:30 horas, cuando se recibió aviso alertando del hallazgo de una mujer inconsciente y tendida en la vía pública con un fuerte golpe en la cabeza
- Todos los detalles de la actuación de Rosalía en Sevilla: escenario sobre el río, entrada acotada y una sola canción
- El concierto de Rosalía en Sevilla será bajo la lluvia, todo dependerá de un factor clave
- La Junta de Andalucía llega a un acuerdo con las escuelas infantiles y evita la huelga del 11 de mayo: subirá el precio de la plaza 10 euros
- Netflix avisa: el concierto de Sevilla sorpresa en el río con Rosalía sólo será visible con entrada desde las zonas acotadas
- Cuponazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este viernes 8 de mayo de 2026
- Rosalía elige una clásica bodeguita para su primera cena en Sevilla: “Pídete un piripi”
- Muere el hombre agredido en una pelea de tráfico en Los Remedios
- La obra de la línea 3 de metro se refuerza con una maquinaria belga para su fase más compleja: bajará 20 metros para la estación del Hospital Macarena