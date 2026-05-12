Investigación
Cuatro heridos, tres de ellos graves, en un choque frontal en Madrid durante una persecución policial
La investigación de la Policía Nacional trata de esclarecer las circunstancias de la persecución y el posterior accidente
Javier Niño González
Cuatro personas han resultado heridas, tres de ellas de gravedad, en un accidente frontal registrado en la salida 19 de la M-40, en Madrid, después de que un turismo que huía de la Policía chocara contra una furgoneta.
El siniestro se ha producido cuando el vehículo, que estaba siendo perseguido por agentes de la Policía, ha colisionado frontalmente contra una furgoneta en esa salida de la vía de circunvalación madrileña.
Como consecuencia del impacto, los dos conductores han tenido que ser rescatados por efectivos de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid. En total, los sanitarios de Samur-Protección Civil han atendido a cuatro personas heridas, tres de ellas en estado grave.
Los heridos han sido estabilizados en el lugar del accidente y trasladados posteriormente a centros hospitalarios.
La investigación deberá determinar ahora las circunstancias de la huida y cómo se produjo la colisión.
- Rosalía conquista el Guadalquivir desde un escenario flotante en la gran noche de Netflix en Sevilla
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 9 de mayo de 2026
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 10 de mayo de 2026
- El mapa de los precios de la vivienda en Sevilla: de los 330.000 euros de Palmas Altas a los 217.000 de Bormujos
- Rosalía eligió la ROSS para su concierto sobre el Guadalquivir: 'Sevilla debe saber que esta orquesta está jugando ya a muy alto nivel
- Las playas andaluzas esperan 56.500 toneladas del alga invasora durante 2026: estos son los 40 municipios más afectados
- Andalucía encara otra semana de tiempo fresco y lluvias, según la previsión de la Aemet
- Reina Mercedes, la línea 3 de metro o el nuevo Benito Villamarín: el calendario de cortes y obras que asfixiará el sur de Sevilla en la próxima década