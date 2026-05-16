Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Entrevista Isabel MorilloMicroparkings SevillaAndalucía 38 gradosRecaudación multasSevilla FC permanenciaPellegriniComplemento salarial funcionariosMorante de la Puebla en JerezFeria Gamba HuelvaCandidatos jornada reflexiónMultas carril bus SevillaVPO alquiler TrianaMaría Jesús MonteroResultados Elecciones Andalucía 17M
instagramlinkedin

Investigación

Hallan los cuerpos sin vida de un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos en un cuartel de Alicante

Un compañero del agente encontró los cadáveres en uno de los pabellones habilitados como vivienda, en la localidad de Dolores

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial.

Archivo - Un agente de la Guardia Civil junto a un vehículo oficial. / GUARDIA CIVIL - Archivo

Sara Rodríguez

Un guardia civil, su mujer y el hijo de ambos han sido hallados muertos este sábado en el cuartel de Dolores, según han confirmado fuentes cercanas al caso, según pudo saber el diario Información. Los cuerpos han sido encontrados sobre las 11 horas por un compañero del agente. La familia vivía en uno de los pabellones habilitados como vivienda dentro del cuartel, según las mismas fuentes consultadas por este diario.

Por el momento, se desconocen las causas de los fallecimientos y la investigación permanece abierta.

Noticias relacionadas

Tras conocerse la noticia, el Ayuntamiento de Dolores ha decretado tres días de luto oficial y ha anunciado la suspensión de todas las actividades festivas y de la programación municipal previstas durante este periodo.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Los 450 millones no bastan: las tres condiciones del CSD para autorizar la venta del Sevilla FC a Sergio Ramos
  2. Canal Sur retransmitirá en abierto la corrida de Morante de la Puebla en Jerez de la Frontera
  3. La Junta de Andalucía acelera la convocatoria para que 45.000 funcionarios soliciten el nuevo complemento salarial antes del verano
  4. Este es el barrio de Sevilla en el que se crio la líder del PSOE andaluz, María Jesús Montero: entre la iglesia y las juventudes comunistas
  5. Estos son los 25 municipios de Sevilla en los que no ganó Juanma Moreno en las elecciones andaluzas de 2022
  6. Luis García Plaza, tras el triunfo del Sevilla al Villarreal: 'Ojalá me equivoque, pero vamos a necesitar algún punto más para la permanencia
  7. La autopsia de Sandra Peña revela que tenía cortes y que había ingerido alcohol el día del suicidio: '¿Dónde bebió mi hija?
  8. El pueblo de Cádiz a 90 minutos de Sevilla con un 'Jurassic Park' de entrada libre: réplicas a tamaño real y rutas entre la naturaleza

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 16 de mayo de 2026

Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este sábado 16 de mayo de 2026

Manuel Pellegrini tiene claro cómo afrontar la Champions con el Betis: "Hay que ver las aspiraciones de acuerdo a la realidad, conversar sobre ello y planificar en base a ello"

Manuel Pellegrini tiene claro cómo afrontar la Champions con el Betis: "Hay que ver las aspiraciones de acuerdo a la realidad, conversar sobre ello y planificar en base a ello"

Los embalses andaluces, en niveles históricos en una España que está a solo un 16% del lleno total

Los embalses andaluces, en niveles históricos en una España que está a solo un 16% del lleno total

Écija y Osuna, las primeras hermandades de Sevilla que parten a El Rocío: todo sobre los caminos más largos a la ermita rociera

Écija y Osuna, las primeras hermandades de Sevilla que parten a El Rocío: todo sobre los caminos más largos a la ermita rociera
Tracking Pixel Contents