Extremadura
Se entregan otros dos implicados en el asesinato de Matías de Paula
El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.
Redacción
Dos nuevas personas relacionadas con el asesinato del cantaor villanovense Matías de Paula se han entregado en las últimas horas, según han informado fuentes conocedoras del caso.
Se trataría del hijo y el sobrino del hombre detenido este martes cerca de Magacela, considerado presunto autor de los disparos que acabaron con la vida del artista el pasado viernes en Villanueva de la Serena.
Con estas dos nuevas detenciones, son ya tres las personas arrestadas en relación con este crimen, que continúa bajo secreto de actuaciones.
El principal detenido fue localizado ayer en las inmediaciones de Magacela, cuando caminaba en dirección a La Haba. Según las mismas fuentes, antes de su arresto habría agredido con arma blanca a un taxista que supuestamente le reconoció y se negó a trasladarlo en su vehículo.
El taxista, ajeno al operativo policial, permanece en estado crítico tras recibir varias puñaladas.
La investigación continúa abierta bajo secreto de actuaciones, por lo que la Policía Nacional no ha facilitado por el momento más datos oficiales sobre las circunstancias de las detenciones ni sobre la implicación concreta de cada uno de los arrestados.
Matías de Paula, muy conocido en Villanueva de la Serena y en el ámbito flamenco extremeño, falleció el pasado viernes en su ciudad natal en un suceso investigado desde el primer momento como una muerte violenta.
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