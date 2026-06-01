Andalucía
Investigan una agresión sexual a una niña de 4 años por parte de otro menor en un colegio en Marbella
Los hechos, según la denuncia, habrían ocurrido en un baño del colegio cuando la menor coincidió con otro alumno identificado como 'Bro'
EP
La Policía Nacional tiene abierta una investigación tras la denuncia por supuesta agresión sexual a una niña de cuatro años por parte presuntamente de otro menor en un colegio de Marbella. Desde la Policía Nacional han señalado que hay una investigación que se está llevando a cabo en Marbella por un presunto delito de agresión sexual y han apuntado que "hay menores de corta edad", por lo que han asegurado que no van a facilitar información, porque "la protección del menor prima".
Por su parte, desde la Delegación Territorial de Desarrollo Educativo de Málaga han trasladado su colaboración y la del centro educativo "en todo lo que se requiera por parte de los investigadores" ante la investigación iniciada por la Policía "por un presunto caso de agresión sexual entre menores".
Los hechos, según la información adelantada por el diario 'Málaga Hoy', que cita la denuncia presentada por la madre de la niña, habrían sucedido el día 12 de mayo. El eje de la denuncia es el relato que la menor hizo a su madre, a quien explicó que cuando se encontraba en un baño situado junto a su clase coincidió con un alumno al que identificó como "Bro" y que, según su versión, cursaría Primaria, el cual supuestamente "le bajó los pantalones y sus bragas y le hizo daño en su zona íntima".
Desde la delegación territorial de la Junta han indicado a Europa Press que el centro educativo ha mantenido contacto con la familia denunciante y ha actuado para conocer las circunstancias que han rodeado los hechos denunciados; al tiempo que han incidido en que es el Cuerpo Nacional de Policía la instancia competente en la investigación del caso.
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