Sucesos
Pillan a un conductor con más de 815.000 euros en efectivo en su todoterreno en Cádiz
La Guardia Civil ha detallado que el hombre circulaba el pasado jueves por la carretera A-381, a la altura de Medina Sidonia, "sin documento alguno que justificara trasportar tal cantidad de dinero"
Más de 800.000 euros en efectivo repartidos en dos bolsas de deporte. Así circulaba el conductor de un todoterreno interceptado en la provincia de Cádiz por la Guardia Civil, que detalla que este hombre viajaba "sin documento alguno que justificara trasportar tal cantidad de dinero". Por ello, "se procedió a la incautación del dinero y a la confección de un acta de infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales", según la Benemérita.
El hallazgo tuvo lugar durante un dispositivo de verificación de personas y vehículos realizado el pasado jueves sobre las 22:00 en la carretera A-381, a la altura del término municipal de Medina Sidonia. Los guardias civiles, pertenecientes a la unidad de Seguridad Ciudadana, "procedieron a identificar un vehículo Audi Q7, con un solo ocupante, quien al percatarse de la presencia policial dio muestras de nerviosismo", apuntan desde el Instituto Armado.
Ante esta situación, los agentes procedieron a la inspección del todoterreno, "observando que en el asiento trasero transportaba dos bolsas de deporte que contenían multitud de fajos de billetes de distinto valor, sin que el conductor pudiera acreditar la procedencia y su legítima pertenencia". En concreto, este individuo transportaba 815.775 euros en efectivo, tal como precisan fuentes oficiales.
"Por estos hechos se procedió a la incautación del dinero y a la confección de un acta de infracción a la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales al no aportar documentación que acredite su lícita procedencia", señalan desde la Benemérita. "Cabe recordar que el límite máximo para transportar dinero en metálico para un ciudadano español por territorio nacional es de 100.000 euros. Para cantidades superiores se debe comunicar a Hacienda mediante el formulario S1".
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