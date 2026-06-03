Accidente
Mueren cinco policías forales de Navarra al chocar su furgoneta con un camión en Guipúzcoa
El accidente se ha producido en la autopista AP-8 a la altura del municipio de Elgoibar, cuando los agentes se dirigían a un centro de la Ertzaintza
EP
Cinco policías forales navarros han muerto este miércoles en un accidente de tráfico ocurrido en la AP-8, en Elgoibar (Guipúzcoa), al colisionar la furgoneta en la que viajaban contra un camión cisterna.
El siniestro se ha producido a las 9:15 horas por causas que se desconocen. El conductor del camión ha resultado herido y ha sido trasladado al Hospital de Mondragón, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad.
Fuentes de la investigación han confirmado a EFE que los cinco fallecidos que viajaban en la furgoneta son cinco policías forales navarros que se dirigían a un encuentro para probar diversos materiales en el centro que la Ertzaintza tiene en Iurreta (Vizcaya), invitados por la Policía vasca.
Todos ellos han muerto en el lugar del siniestro, según han confirmado los sanitarios trasladados a la zona y ha precisado el Departamento de Seguridad.
El accidente se ha producido en la AP-8, a la altura del punto kilométrico 69, donde han chocado los dos vehículos que, al parecer, circulaban en la misma dirección.
Tras el siniestro, la autopista ha quedado cortada al tráfico en ambos sentidos y se han generado importantes retenciones en la zona. La circulación es desviada en estos momentos por la AP-1.
La Ertzaintza ha puesto en marcha una investigación para esclarecer las circunstancias del fatal accidente.
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