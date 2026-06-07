Cuatro personas intoxicadas graves por inhalación de gas en una casa de Palma

Cuatro jóvenes, al parecer británicos y de entre 23 y 34 años, fueron trasladados esta madrugada al hospital de Son Espases en estado grave, tras sufrir una intoxicación por monóxido de carbono en un domicilio de la calle Pisa, en sa Vileta, en Palma. El incidente fue descubierto por un amigo que había estado cenando esa noche con ellos y que regresó a la casa porque se había olvidado una de sus pertenencias. Al entrar los halló inconscientes en el suelo y avisó a Emergencias, lo que probablemente les salvó la vida. Otros nueve vecinos del inmueble resultaron también afectados por el gas, aunque de forma más leve. Al parecer una obra reciente, que había cegado una terraza por donde debía salir el gas de la combustión de la caldera, estaría en el origen del siniestro.

Según informan fuentes de los distintos organismos de emergencia, el incidente se ha descubierto esta madrugada, sobre las seis, cuando se ha recibido el aviso de que había varias personas y un perro inconscientes en un domicilio en el número 12 de la calle Pisa, en sa Vileta. Cuando han llegado al lugar las primeras dotaciones han comprobado que los detectores de gas han dado positivo. En el interior de la casa, una planta baja, había cuatro jóvenes, tres hombres y una mujer, y un perro. Varios de ellos estaban tirados en el suelo.

Los bomberos han entrado en el domicilio con equipos de respiración autónomos y han sacado a las cuatro personas y al animal. Los médicos del 061 han comprobado que se encontraban en estado grave, presumiblemente intoxicados por inhalación de monóxido de carbono. Han sido evacuados en ambulancia al hospital de Son Espases.

Mientras tanto, los bomberos han revisado el resto del inmueble para asegurarse de que no había más víctimas y han desconectado la conexión al gas y la caldera.

Varios vecinos de las plantas superiores que se han despertado al oír las sirenas de los vehículos de emergencias han pedido ayuda, ya que se encontraban indispuestos. Los servicios médicos han comprobado que sufrían también intoxicaciones por inhalación de gas, aunque de carácter leve. En total han sido otras nueve personas atendidas, incluida una anciana de 94 años, aunque ninguna ha tenido que ser trasladada al centro médico.

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La Policía Nacional y los técnicos han realizado una inspección para tratar de determinar el origen del escape. Los primeros indicios apuntan a una obra reciente que habría cegado con cristal una terraza descubierta por donde salía el gas de una caldera, si bien la investigación está todavía en su fase inicial.

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