Amenazan de muerte a la alcaldesa de Conil de la Frontera para frenar una novillada: “Lo vas a parar todo, si no te prometemos acabar con tu vida”

La alcaldesa de Conil de la Frontera, Inmaculada Sánchez (Andalucía por Sí), ha denunciado haber recibido una carta anónima con amenazas de muerte para que paralizara la novillada celebrada el pasado sábado en la pedanía de El Colorado, según ha informado Europa Press. Pese a esas coacciones, el festejo terminó celebrándose.

En la misiva, remitida por correo ordinario y fechada en mayo de 2026, se advertía de forma explícita a la regidora para que no continuara con la celebración de festejos taurinos ni con la construcción de una plaza de toros. “Lo vas a parar todo, si no te prometemos acabar con tu vida”, decía el texto amenazante recibido por la edil.

El escrito añadía además: “Esto es una advertencia, piénsalo bien. No vas a seguir con las novillas en la feria del Colorado. No vas a seguir con la construcción de la plaza de toros. No vas a seguir trayendo de vuelta a nuestra ciudad la crueldad imbécil”.

Falso aviso de bomba en la feria de El Colorado

La alcaldesa también ha revelado que, apenas una hora antes del festejo, se recibió una amenaza de bomba sobre la portada de la feria de El Colorado. La alerta obligó a activar los protocolos de seguridad, con la intervención de los Tedax, junto a agentes de la Guardia Civil, la Policía y efectivos de Protección Civil. Tras las comprobaciones oportunas, se confirmó que se trataba de una falsa alarma.

En un comunicado público, Inmaculada Sánchez ha respondido con un mensaje de “serenidad, responsabilidad y firmeza institucional”. La regidora ha defendido que en democracia cualquier discrepancia es legítima, pero nunca la intimidación ni los intentos de condicionar la acción de un gobierno municipal. Además, ha asegurado que “estas amenazas, intimidación y coacciones no alterarán la hoja de ruta, ni la responsabilidad de gobernar para el conjunto del municipio”.

El regreso de los toros a Conil 17 años después

La novillada de El Colorado supuso además el regreso de los toros a Conil de la Frontera después de 17 años sin festejos taurinos en la localidad. El cartel, una novillada mixta sin picadores enmarcada en la Fiesta de Primavera, reunió al rejoneador José María Martín y a los novilleros Antonio Santana, Jaime Padilla, Rubén Alcázar y Adrián Guillén, en una cita organizada por Tierra Castilla, con la colaboración del Ayuntamiento y de la Peña Taurina de Conil.

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El público respondió llenando la plaza hasta colgar el cartel de “no hay billetes” en una tarde en la que se lidiaron un novillo de Murube para rejones y cuatro de La Condesa, de juego desigual. Aunque no todos los actuantes pudieron tocar pelo, Jaime Padilla y Adrián Guillén sí lograron abrir la Puerta Grande, en un festejo que dejó patente el deseo de muchos aficionados de volver a ver toros en su tierra.