Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

instagramlinkedin

Justicia

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

El magistrado considera a Antonio P.C culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia

Vista de la Audiencia Provincial de Madrid.

Vista de la Audiencia Provincial de Madrid. / Mariscal / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a Antonio P.C., un capitán del Ejército de Tierra, a 11 años y medio de prisión por el asesinato de Leticia, su esposa y enfermera en el Gregorio Marañón, a la que estranguló frente a su hija de tres años en noviembre de 2023 en Madrid.

En consonancia con el veredicto emitido por un jurado popular, el juez considera en la sentencia, a la que ha tenido acceso EFE, al acusado culpable de un delito de asesinato, cuya pena se establece en 11 años al concurrir la eximente incompleta de trastorno mental y las atenuantes de confesión y reparación del daño.

Asimismo, el magistrado considera a Antonio P.C., en prisión provisional desde 2023, culpable de un delito de lesiones psíquicas por el maltrato al que sometía a Leticia T.C. y por el que procede imponerle una pena de 6 meses de prisión.

Noticias relacionadas

Además, el tribunal le sentencia a 10 años de libertad vigilada una vez que cumpla su condena, que no se acerque a menos de 500 metros de ninguno de sus hijos durante 13 años y que indemnice a estos y a los padres de la víctima con un total de 500.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Junta prohíbe el baño en dos playas de Andalucía por riesgo sanitario
  2. El remedio natural contra el calor de Sevilla está en este pequeño pueblo y sus enormes lagunas: tiene rutas, antiguas estaciones de tren y restos prehistóricos
  3. Muere electrocutado un joven de 17 años en Gelves al salir de una piscina
  4. La nueva playa de arena real que los sevillanos ya pueden disfrutar sin salir de la ciudad: con tumbonas, toboganes y zona VIP
  5. La Mesa del Parlamento entra en el juego político: así pueden repartirse los sillones para que Vox dé su apoyo a Juanma Moreno en Andalucía
  6. El rincón natural de Cádiz con 16 kilómetros de playas paradisíacas que ha conquistado a Niña Pastori: es conocida como la 'Ciudad de los Cien Palacios'
  7. La Junta de Andalucía cierra las FP para alumnos con necesidades especiales con altas tasas de abandono: '¿Qué alternativa tienen los chavales?
  8. Complicaciones en la A-49 por un accidente a la altura de Umbrete

Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas

Dos jóvenes se quedan aislados en Doñana al quedarse sin batería sus bicis eléctricas a 14 kilómetros de Matalascañas

Víctimas de abusos, al Papa León XIV: "No nos evite, escúchenos y dialogue con nosotros"

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "No miro a la Junta, desde la Diputación se pueden hacer grandes cosas por los pueblos"

David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva: "No miro a la Junta, desde la Diputación se pueden hacer grandes cosas por los pueblos"

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

Condenan a 11 años y medio de cárcel al militar que estranguló a su mujer frente a su hija en Madrid

Todas las imágenes de #ElCorreoPregunta con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva

Todas las imágenes de #ElCorreoPregunta con David Toscano, presidente de la Diputación de Huelva

FLYPE convierte Sevilla en capital de la poesía escénica con tres días de actividades gratuitas

FLYPE convierte Sevilla en capital de la poesía escénica con tres días de actividades gratuitas

María Jesús Montero se pronuncia sobre Leire Díez: "No la conozco, nunca he estado con ella"

María Jesús Montero se pronuncia sobre Leire Díez: "No la conozco, nunca he estado con ella"
Tracking Pixel Contents