Sucesos
Un interno del Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla provoca un incendio en su celda que acaba con dos hospitalizados en la UCI
Las llamas, declaradas en la madrugada de este lunes, obligaron a desalojar a una docena de pacientes y a atender a dos de ellos por inhalación de humo
Un interno del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla provocó un incendio en su propia celda en la madrugada de este lunes, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. Los hechos tuvieron lugar sobre las 02:00, cuando un preso del módulo 4 originó unas llamas que obligaron a desalojar a más una decena de pacientes. Dos de ellos incluso tuvieron que ser hospitalizados en la UCI por inhalación de humo, tal como informan desde Instituciones Penitenciarias.
Tras iniciarse el fuego en la citada celda, se activaron las alarmas y "se procedió de inmediato a aplicar el protocolo de intervención al efecto", según apuntan desde el Csif. El personal del centro, según fuentes de Instituciones Penitenciarias, "se pertrechó con equipos de respiración autónoma para lograr sofocar el incidente". Así, "se logró la rápida evacuación de los internos de la galería de la celda siniestrada y de la galería inmediatamente superior", detallan por su parte desde el citado sindicato.
Según fuentes oficiales, en total fueron unos 12 pacientes del Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla los que fueron desalojados de la galería en la que se registró el suceso. Dos de estos internos tuvieron que ser trasladados a un hospital para ser atendidos por inhalación de humo, según estas mismas voces. En la tarde de este lunes, uno de ellos aún seguía ingresado en la UCI, mientras que el otro había salido ya de la Unidad de Cuidados Intensivos.
En esa primera intervención actuaron funcionarios de vigilancia y los sanitarios del propio centro psiquiátrico penitenciario de Sevilla, según apuntan desde la organización sindical. Además, también participaron más tarde efectivos de la Policía Nacional y Bomberos, que se desplegaron hasta el lugar para atender esta emergencia.
"Queremos, una vez más, resaltar la profesionalidad de los trabajadores penitenciarios implicados que, con gran responsabilidad y exponiendo seriamente su integridad física, pudieron resolver el incendio y evitar importantes daños materiales y personales", destacan desde Csif. "Asimismo, también reiteramos las significativas carencias en materia de prevención e intervención en los supuestos más graves de situaciones de emergencias y que se reflejan principalmente en la falta de elaboración y puesta en práctica de planes estratégicos".
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