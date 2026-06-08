La familia de la víctima de la agresión de tráfico de Los Remedios estudia pedir prisión permanente revisable para su agresor

Prisión permanente revisable. Esto es lo que estudia solicitar la familia de la víctima de la agresión de tráfico en Los Remedios para su presunto agresor, que tendrá que enfrentarse a un juicio con jurado popular. Esta petición se formalizará "si se acredita la especial vulnerabilidad de la víctima", tal como confirman desde la representación de la acusación particular, ejercida por el abogado José Antonio Sires.

"Se ha interesado la realización de informes periciales médicos y psicológicos retrospectivos, así como la incorporación de la documentación clínica y administrativa pertinente", detalla el propio Sires. Todo ello con el objetivo de determinar "si la discapacidad psíquica" del fallecido lo convertía "en una persona especialmente vulnerable", tal como apunta el letrado de la familia de la víctima, que falleció tras sufrir una agresión frente al Real de la Feria de Sevilla el pasado 6 de mayo.

"En el supuesto de que de las periciales y demás pruebas practicadas resulte acreditado que la víctima era una persona especialmente vulnerable por razón de su discapacidad y concurran los restantes requisitos legalmente exigidos, esta representación estudiará interesar la aplicación del artículo 140 del Código Penal y la imposición de la pena de prisión permanente revisable", aclara este abogado.

Un juicio con jurado popular

Hace menos de dos semanas, la magistrada al cargo del caso acordó incoar el procedimiento para un juicio ante tribunal del jurado por un supuesto delito de homicidio, recogido en el artículo 138 del Código Penal. Además, citó a declarar el próximo 27 de mayo al presunto culpable, un hombre de 44 años que supuestamente agredió a otro en el barrio de Los Remedios, tal detalló el perfil Emergencias Sevilla.

La víctima, de 49 años, fue trasladada al Virgen del Rocío “en estado crítico” el pasado 6 de mayo, aunque tras pasar varias horas ingresado en la UCI, finalmente perdió la vida en este centro hospitalario al día siguiente. Ahora, la defensa de su familia estudia pedir la prisión permanente revisable para el presunto agresor "si se acredita la especial vulnerabilidad" del hombre fallecido en este suceso.