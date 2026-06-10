Muere un hombre tras caer con su coche a un canal de agua cerca de Brenes

Un hombre ha fallecido este miércoles por la mañana tras caer con su coche a un canal de agua cerca de Brenes, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. El accidente ha tenido lugar sobre las 07:55 en la carretera A-462, en el tramo que une el municipio brenero con Pradollano, una pedanía perteneciente a Carmona. En el vehículo siniestrado viajaba el ocupante que ha perdido la vida, cuya edad e identidad no han trascendido.

Hasta el lugar donde se ha producido el accidente se ha trasladado una dotación de agentes y buzos del GEAS de la Guardia Civil, según confirman fuentes cercanas a los hechos. Asimismo, los Bomberos del Consorcio Provincial se han movilizado hasta este punto de la carretera A-462, y al menos hasta mediodía de este miércoles se han extendido las maniobras para retirar el turismo y rescatar el cuerpo del canal de agua.

Noticias relacionadas

Las labores de rescate han resultado algo complejas, teniendo en cuenta el enclave en el que ha tenido lugar el siniestro vial. De hecho, los Bomberos han tenido que desplegar una grúa tipo pluma para poder sacar al vehículo del Canal de los Presos, tal como lo conocen los vecinos de las localidades próximas.