Sucesos
Muere un hombre tras caer con su coche a un canal de agua cerca de Brenes
La Guardia Civil y los Bomberos se han desplazado hasta un punto de la carretera A-462, entre Pradollano y Brenes, después de que el vehículo haya sufrido un siniestro este miércoles a las 07:55
Un hombre ha fallecido este miércoles por la mañana tras caer con su coche a un canal de agua cerca de Brenes, tal como confirman fuentes oficiales a El Correo de Andalucía. El accidente ha tenido lugar sobre las 07:55 en la carretera A-462, en el tramo que une el municipio brenero con Pradollano, una pedanía perteneciente a Carmona. En el vehículo siniestrado viajaba el ocupante que ha perdido la vida, cuya edad e identidad no han trascendido.
Hasta el lugar donde se ha producido el accidente se ha trasladado una dotación de agentes y buzos del GEAS de la Guardia Civil, según confirman fuentes cercanas a los hechos. Asimismo, los Bomberos del Consorcio Provincial se han movilizado hasta este punto de la carretera A-462, y al menos hasta mediodía de este miércoles se han extendido las maniobras para retirar el turismo y rescatar el cuerpo del canal de agua.
Las labores de rescate han resultado algo complejas, teniendo en cuenta el enclave en el que ha tenido lugar el siniestro vial. De hecho, los Bomberos han tenido que desplegar una grúa tipo pluma para poder sacar al vehículo del Canal de los Presos, tal como lo conocen los vecinos de las localidades próximas.
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