Sucesos
La Guardia Civil investiga un tiroteo en Carmona que deja un herido por los disparos
Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada de este viernes en el municipio carmonense, sin que de momento se haya identificado al presunto autor o autores de esta agresión
Un hombre está hospitalizado tras sufrir heridas de bala durante un tiroteo en Carmona, según confirman fuentes oficiales. Los hechos tuvieron lugar en la madrugada de este viernes en el municipio carmonense, sin que de momento se sepan los motivos que desencadenaron los disparos. Tras tener conocimiento de estos hechos, la Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las causas e intentar identificar al presunto autor de esta agresión.
El suceso, adelantado por Diario de Sevilla, ha dejado a un hombre con heridas por armas de fuego, tal como apuntan fuentes cercanas a los hechos. Según detallan estas mismas voces, por el momento no se ha producido ninguna detención vinculada a este tiroteo ocurrido en Carmona, aunque la Benemérita ha abierto una investigación para tratar de identificar a los presuntos culpables.
Asimismo, el Servicio de Emergencias 112 recibió también en la madrugada de este viernes varias llamadas que alertaban de disparos en Sevilla capital. En este caso, los testigos avisaron de unos tiros en la calle Mirlo, en la barriada de Los Pajaritos, hasta donde se movilizaron agentes de Policía Nacional y Local. Según fuentes de este organismo, no se desplazaron efectivos sanitarios, ya que no se advirtió de la presencia de ningún herido.
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