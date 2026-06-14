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Sucesos

Un fallecido y cuatro heridos, dos de ellos menores, en un accidente de tráfico en Osuna

El accidente se produjo este sábado en la A-451 y una persona tuvo que ser excarcelada por los bomberos tras quedar atrapada en uno de los vehículos

Archivo - Guardia Civil de Tráfico (imagen de archivo).

Archivo - Guardia Civil de Tráfico (imagen de archivo). / GUARDIA CIVIL - Archivo

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El Correo

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SEVILLA

Una persona ha fallecido y otras cuatro, entre ellas dos menores, han resultado heridas tras una colisión frontal entre dos turismos registrada este sábado en la carretera A-451, a su paso por el municipio sevillano de Osuna.

Según han confirmado fuentes oficiales de la Guardia Civil a Europa Press, el accidente tuvo lugar sobre las 15.00 horas en el kilómetro 0,7 de la A-451. El siniestro consistió en una fuerte colisión frontal entre dos vehículos, en la que una persona perdió la vida.

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía ha detallado que, tras el impacto, una persona quedó atrapada en el interior de uno de los turismos y tuvo que ser excarcelada por los efectivos desplazados hasta el lugar.

En el operativo intervinieron bomberos, sanitarios del 061 y agentes de la Guardia Civil de Tráfico, que actuaron en la zona tras recibir el aviso del siniestro.

Además de la persona fallecida, otras cuatro personas resultaron heridas y fueron trasladadas al Hospital Universitario de la Merced de Osuna para recibir asistencia sanitaria. Se trata de un hombre de 46 años, una mujer de 40 y dos menores de 11 y 13 años.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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