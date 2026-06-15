Investigación
Muere un hombre y otro resulta herido en un incendio en un edificio de Lleida
El municipio de Vielha declara un día de luto tras el fuego mortal en la calle Anglada
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Lleida
Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido leve este lunes en un incendio en un bloque de viviendas de la calle Anglada del municipio de Vielha (Lleida).
El herido leve, por inhalación de humo, ha sido trasladado al hospital de Val d'Aran, en Vielha, según ha informado el Conselh Generau d’Aran.
En la extinción de las llamas han participado once vehículos de Pompièrs de Emergències d'Aran con colaboración con los Bombers de la Generalitat, del parque de El Pont de Suert.
El Ayuntamiento de Vielha ha declarado un día de luto por el fallecimiento del vecino de la localidad, que había sido trabajador del consistorio, según ha explicado el alcalde, Juan Antonio Serrano.
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este sábado 13 de junio de 2026
- La Capilla de los Marineros culmina la espera: la Esperanza de Triana ya está en su camarín
- Manuel Carrasco conquista La Cartuja con el primer capítulo de ‘Salvaje desde la raíz’
- Sueldazo de la ONCE: Resultado del sorteo de este domingo 14 de junio de 2026
- Bonoloto y La Primitiva: Resultado de los sorteos de este sábado 13 de junio de 2026
- Manolo Jiménez recuerda a Luis de la Fuente, seleccionador español, en su etapa en el Sevilla: 'Su competencia me hizo mejor
- Quejas entre el público que pagó 150€ para ver en primera fila a Manuel Carrasco en Sevilla: 'El peor concierto en cuanto a nula visibilidad
- Andalucía confirma las nuevas reglas de la selectividad de 2027: los cambios afectarán a los grados de Ciencias de la Salud, ingenierías o Arquitectura