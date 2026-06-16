Secciones

Es noticia
El nuevo centro de la UE en Sevilla ya se eleva en La CartujaJuanma Moreno arremete contra la izquierda por descartar una abstenciónAndalucía afronta la temporada de incendios más complejaLa Feria de Abril volverá a tener un miércoles festivo en 2027El Puente de San Telmo se resiste a tener toldosDimite la número dos de la candidatura de José Luis SanzLa Formación Profesional crece en Andalucía con casi 250.000 plazasEstos son los carteles de las novilladas de la Maestranza para julioEl Polígono Sur se rebela ante el riesgo de un "final amargo" para la residencia Flora TristánLa última parcela de viviendas de lujo en la Fábrica de Vidrios sale a la ventaCuatro rescates y varios heridos en Matalascañas: la Policía Local de Almonte alerta del peligro en los espigones y en el 'tapón'
instagramlinkedin
Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa

Iñaki Abella

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Muere un presunto narco en un operativo contra el tráfico de drogas en Arousa

Iñaki Abella

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un presunto narco ha muerto en un operativo antidroga desarrollado por agentes de la Udyco esta mañana en las inmediaciones del colegio de Corvillón, en Cambados. El hombre, Jonathan S. T., de 31 años, fue evacuado herido de bala al Hospital de O Salnés sobre las 7:30 horas, donde finalmente falleció. El propio centro confirmó el deceso: «El paciente murió poco después durante las primeras atenciones de emergencia efectuadas por el equipo asistencial del hospital arousano, tras agravarse de forma crítica su estado de salud», apunta en un comunicado.

TEMAS

Tracking Pixel Contents