Golpe a las falsificaciones: la policía incauta en España más de 66.000 réplicas de camisetas de selecciones de fútbol del Mundial

La Policía Nacional ha intervenido más de 66.000 camisetas y conjuntos de selecciones nacionales de fútbol falsificados en varios puntos de España. La carga tiene un peso conjunto superior a las 16 toneladas, y la intervención se ha saldado con 95 detenidos por delitos contra la propiedad industrial.

Se trata de la primera fase de una operación internacional bautizada como "Clean Trade" contra las réplicas ilegales, especialmente populares en estos meses previos al mundial. Los registros e incautaciones se han practicado en más de 15 puntos del territorio nacional,y la investigación continúa abierta a la espera de nuevas detenciones.

España y Alemania

El operativo se puso en marcha en abril, cuando los agentes detectaron un flujo creciente de camisetas falsificadas con destino a España ante la inminente celebración del Mundial de Fútbol 2026, que se disputa estos días en Estados Unidos, México y Canadá. Gran parte de las prendas eran copias de la equipación oficial de la Selección Española, siendo la segunda equipación, de color blanco, la más detectada en la carga.

También se hallaron falsificaciones camisetas de otras selecciones y de clubes en los que militan futbolistas que participan en el Mundial. Llama la atención que en la mercancía dirigida a Islas Baleares abundaban las camisetas de la selección alemana.

Las prendas imitaban escudos y diseños originales, pero con una calidad muy inferior a la de los productos auténticos, y estaban destinadas a venderse en mercadillos, mediante venta ambulante ilegal, en plataformas de comercio electrónico y a través de redes sociales.

Mercadillos y almacenes

Las investigaciones permitieron localizar centros de almacenamiento, distribución y venta repartidos por buena parte del territorio nacional, principalmente en Madrid, Barcelona, Elche, Dénia y Málaga. Los registros se llevaron a cabo en naves industriales, domicilios particulares, mercadillos y almacenes vinculados a empresas de paquetería.

Según las estimaciones policiales, el valor de venta de la mercancía incautada en el mercado ilícito ronda los 2.000.000 de euros, mientras que el perjuicio económico causado a los titulares de los derechos de propiedad industrial supera los 7.000.000 de euros.

La Policía Nacional ha señalado que mantendrá la actividad policial hasta la finalización del Mundial de Fútbol, el próximo 19 de julio, con el objetivo de detectar e interceptar nuevos canales de distribución de productos falsificados vinculados al torneo.

Operación internacional

Esta operación se ha desarrollado en el marco de EMPACT (Plataforma Multidisciplinar Europea contra las Amenazas Criminales), una iniciativa contra la falsificación de ropa deportiva asociada a grandes eventos deportivos internacionales.

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La acción ha sido liderada por la Policía Nacional, con el coliderazgo, apoyo y coordinación de EUROPOL e INTERPOL, y ha contado además con la colaboración de la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF), la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO) y autoridades policiales de numerosos países de todo el planeta. Es una iniciativa diseñada en España, cuyo trabajo en la lucha contra las falsificaciones es un referente internacional.

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