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La policía se incauta de 16 toneladas de camisetas falsificadas del Mundial

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Atlas News

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La Policía se ha incautado de más de 66.000 camisetas falsificadas de las selecciones del Mundial durante el desarrollo de una operación internacional en la que han sido detenidas un total de 95 personas en diferentes puntos de España, entre ellos Madrid, Barcelona, Denia, Elche y Málaga. Estas falsificaciones estaban destinadas a la venta ambulante ilegal, redes sociales y plataformas de comercio online.

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