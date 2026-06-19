La alcaldesa de Gerena declara tres días de luto tras matar un padre a su hija: "Ha conmocionado a todo el pueblo"

María Tenorio, alcaldesa de Gerena, ha lamentado la muerte de una joven a manos de su padre, que posteriormente se ha quitado la vida, en su domicilio en la tarde de este viernes. La regidora tuvo constancia del hallazgo de los cadáveres en torno a las 14.30 horas de este viernes. Tenorio aseveró que no constaban denuncias previas ni alertas por violencia machista en los servicios municipales ni en el sistema Viogén.

La regidora ha declarado tres días de luto oficial y la suspensión de todas las actividades previstas en la localidad después de reunirse con la junta de portavoces. Además, el Ayuntamiento ha puesto a disposición de los familiares "los medios necesarios". "Tanto la asistenta social como el psicólogo municipal les han atendido", afirmó la alcaldesa.

Tenorio ha trasladado el pésame y la solidaridad de todo el consistorio a la familia. "Como podéis imaginar es un suceso que ha conmocionado a todo el pueblo porque ha sido algo inesperado y algo muy duro".

No se descarta ninguna hipótesis

Según han confirmado fuentes oficiales, la Benemérita ha recibido sobre las 15:00 "aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de una vivienda en la localidad". El fallecido tiene alrededor de 50 años, según estas mismas voces, mientras que la mujer está en la veintena, tal como han detallado desde el Instituto Armado.

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Según ha podido saber El Correo de Andalucía, ha sido la madre y esposa de las víctimas la que ha dado la voz de alerta a las autoridades al llegar al domicilio familiar, situado en el municipio sevillano de Gerena. El Servicio de Emergencias del 112 recibió la llamada sobre las 14:20, avisando de que había hallado a dos personas posiblemente sin vida en una vivienda. Cuando los efectivos sanitarios y de Guardia Civil se personaron en la casa confirmaron el fallecimiento de ambos.