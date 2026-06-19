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Detenidos dos niños en Valencia por entrar armados con un cuchillo y un bate en su instituto

Detenidos dos niños en Valencia por entrar armados con un cuchillo y un bate en su instituto

Redacción

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Detenidos dos niños en Valencia por entrar armados con un cuchillo y un bate en su instituto

Redacción

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El instituto público de Foios, el IES Escultor en Francesc Badia, ha vivido esta mañana momentos de máxima tensión cuando dos alumnos de 13 y 14 años han irrumpido en las clases armados con un cuchillo y un bate de béisbol para, según fuentes de toda solvencia, matar al menos a una alumna de 1º de la ESO, aunque otras fuentes apuntan a que pretendían atacar a más compañeros de instituto. Por fortuna, han sido desactivados a tiempo y únicamente una alumna, la que era su objetivo principal, ha sufrido heridas de carácter leve en un brazo. Más información

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