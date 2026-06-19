Sucesos
Muere el joven que se precipitó desde un séptimo piso en Ibiza
El joven se encontraba ingresado en estado crítico desde el lunes 8 de junio
Jessica Merodio
El joven que hace casi dos semanas se precipitó desde un séptimo piso en Sant Antoni ha fallecido este viernes por la madrugada debido a la gravedad de sus lesiones, según ha confirmado la Policlínica Nuestra Señora del Rosario, centro sanitario en el que estaba ingresado desde entonces.
El accidente tuvo lugar el lunes 8 de junio alrededor de las 6.40 horas en el edificio Tánit, en la calle del Mar de Sant Antoni. El hombre, de unos 30 años y de nacionalidad colombiana, se había desplazado desde Mallorca para pasar unos días en casa de unos familiares. Por motivos que aún se desconocen, el joven cayó al vacío desde la séptima planta del inmueble.
Nada más llegar al hospital, el joven fue trasladado directamente al quirófano. En la caída, sufrió un traumatismo craneoencefálico muy grave, así como otras fracturas. Desde ese momento y hasta su muerte ha permanecido en la UCI en estado crítico.
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