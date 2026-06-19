Sucesos
Aparecen muertos un padre y su hija en una vivienda de Gerena
La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de ambos cuerpos sin vida este viernes a las 15:00, aunque de momento "no se conocen las posibles causas de ambos fallecimientos"
La Guardia Civil investiga este viernes las muertes de un padre y su hija en su propio domicilio, ubicado en Gerena. Según han confirmado fuentes oficiales, la Benemérita ha recibido sobre las 15:00 "aviso del hallazgo de dos personas fallecidas en el interior de una vivienda en la localidad". El fallecido tiene alrededor de 50 años, según estas mismas voces, mientras que la mujer está en la veintena, tal como han detallado desde el Instituto Armado.
Según ha podido saber El Correo de Andalucía, ha sido la madre y esposa de las víctimas la que ha dado la voz de alerta a las autoridades al llegar al domicilio familiar, situado en el municipio sevillano de Gerena. El Servicio de Emergencias del 112 recibió la llamada sobre las 14:20, avisando de que había hallado a dos personas posiblemente sin vida en una vivienda. Cuando los efectivos sanitarios y de Guardia Civil se personaron en la casa confirmaron el fallecimiento de ambos.
Por el momento, y según la Guardia Civil, "no se conocen posibles causas de los fallecimientos" del padre y su hija, "no descartándose ninguna hipótesis". Según ha podido saber este periódico, la investigación apunta de forma preliminar a que la hija podría haber sufrido una muerte violenta, aunque este extremo aún está por confirmar oficialmente.
"Tras el hallazgo la Central operativa de Servicios activó al Equipo de Policía Judicial, quien se ha hecho cargo de la investigación", apuntan desde el Instituto Armado a través de un comunicado. Asimismo, y tal como señalan desde la Benemérita, los agentes al cargo de las pesquisas "continúan practicando las diligencias oportunas".
- Cambio de planes para el verano en Sevilla: autobuses hacia Chipiona, Ronda o Sanlúcar dejan Plaza de Armas y cambian de estación
- María Jesús Montero responde a UGT y rechaza una abstención para un gobierno de Juanma Moreno: 'Ni por activa ni por pasiva
- Ecologistas en Acción lleva a los tribunales el proyecto del Betis para construir el nuevo Benito Villamarín
- La ola de calor se intensifica en Andalucía: Aemet ya informa de 45 grados y noches de 28 en estas capitales
- Manuel Carrasco anuncia nuevas entradas para sus conciertos en Sevilla en el Estadio de la Cartuja
- Lotería Nacional: Resultado del sorteo de este jueves 18 de junio de 2026
- La línea 27 de Tussam cambiará de recorrido para conectar Sevilla Este con el Prado de San Sebastián
- Las cámaras vuelven al centro de Sevilla: habrá multas a todos los coches que intenten entrar sin autorización