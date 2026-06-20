Ahogamiento
Conmoción en Lanzarote por la muerte de una niña de 4 años tras ser sacada de una piscina con síntomas de ahogamiento
El suceso, en el que ha fallecido una menor de nacionalidad británica, tuvo lugar este sábado en un establecimiento hotelero de la Avenida de Pechiguera, en Playa Blanca, municipio de Yaiza
Bruno Betancor
Una niña de 4 años ha fallecido ahogada este sábado en la piscina de un hotel en el sur de Lanzarote, ha informado el Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote y La Graciosa. La menor es de nacionalidad británica y pasaba unos días de vacaciones en la isla de los volcanes.
El ahogamiento ha tenido lugar en un establecimiento ubicado en la Avenida de Pechiguera, en la localidad turística de Playa Blanca, en el municipio de Yaiza.
El Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (CECOES) 112 del Gobierno de Canarias recibió el aviso del incidente a las 13:30 horas, en el que se alertaba de que la menor había sido sacada del agua con signos de ahogamiento.
Maniobras de reanimación
Tras recibir la alerta, un enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario (SUC), presente en la sala operativa del 112, contactó telefónicamente con el socorrista que se encontraba atendiendo la emergencia.
Durante la conversación, el profesional sanitario comprobó que la niña se encontraba en parada cardiorrespiratoria y ofreció instrucciones mediante teleasistencia para iniciar de forma inmediata las maniobras de reanimación cardiopulmonar mientras llegaban los recursos desplazados al lugar.
Dos ambulancias y un helicóptero del SUC
Hasta la zona se movilizaron una ambulancia medicalizada, una ambulancia de soporte vital avanzado y un helicóptero medicalizado del SUC, además de efectivos del Consorcio de Seguridad y Emergencias y agentes de la Policía Local y de la Guardia Civil.
A su llegada, los equipos sanitarios continuaron practicando maniobras avanzadas de reanimación durante varios minutos. Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, no fue posible revertir la situación y finalmente se confirmó el fallecimiento de la menor.
Para facilitar la operatividad del helicóptero medicalizado, efectivos de la Policía Local y de los bomberos aseguraron una zona próxima donde la aeronave pudiera realizar con seguridad las maniobras de aterrizaje y posterior despegue.
Investigación en marcha
La Guardia Civil se hizo cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el incidente.
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