La Fiscalía de Barcelona se abre a acusar al padre del bebé maltratado de intento de homicidio

La Fiscalia de Barcelona se abre a acusar al padre del bebé presuntamente maltratado en Barcelona de un delito de homicidio en grado de tentativa, al entender que las lesiones que presenta el pequeño, que fue ingresado el pasado 16 de marzo en el Hospital Vall d’Hebron, "comportan un riesgo vital para el mismo". Este lunes, el juez contra la violencia sobre la infancia y la adolescencia adoptó la solicitud de los fiscales Félix Martín y Elisabet Jiménez de mantener en prisión al progenitor del menor por la gravedad de la pena que comportarían sus actos, el riesgo de fuga y la posible obstrucción a la justicia. El magistrado también recoge en esta resolución la posibilidad de la existencia de un delito de homicidio en grado de tentativa, lo que comporta que la prisión provisional pueda alargarse hasta dos años.

La fiscalía considera que en las últimas semanas han aparecido "nuevos y gravísimos elementos de cargo" que obligan a "la recalificación de los hechos", ampliando los delitos que hasta ahora se atribuían al padre del bebé —maltrato habitual, lesiones graves y agresión sexual con penetración— al de homicidio en grado de tentativa. Para la acusación pública, la prisión provisional acordada para el padre, inicialmente por obstrucción a la justicia, reiteración delictiva y protección de la víctima, es una medida "proporcional, necesaria y adecuada", por lo que las medidas alternativas de libertad planteadas por su defensa "son insuficientes". La madre del pequeño permanece en libertad.

Las dos pediatras y el cirujano del Hospital Vall d’Hebron que atendieron al bebé presuntamente maltratado por sus padres aseguraron en su declaración ante el juez que las lesiones que presentaba el pequeño eran "traumáticas", "no accidentales" y "sugestivas" de maltrato infantil. El cirujano, incluso, fue más explícito al dar detalles sobre la fisura anal que presentaba el niño, que cuando ingresó en Vall d’Hebron tenía seis semanas, y sostuvo que fue producida por la introducción de algún elemento, aunque no pudo precisar si se trató de un objeto o de un miembro del cuerpo del padre. Tampoco descartó que esa acción de penetración se hubiera realizado en más de una ocasión.

Las graves lesiones

Los facultativos detallaron que el bebé presentaba varias lesiones por todo el cuerpo: en la cara —un hematoma antiguo—, en el cerebro —que podría ser producto de un zarandeo o de golpes, precisaron—, en las costillas, en los genitales, en el ano y en las piernas. Precisamente una de esas lesiones, la fractura del fémur, fue la que encendió las alarmas. Esta rotura era compatible, explicaron los testigos médicos, con "estirar y retorcer", a la vez que precisaron que temían que esa lesión pudiera provocarle la muerte por el astillamiento del hueso y la posibilidad de que afectara a una arteria, lo que podría haberle causado una hemorragia mortal.

Por esa razón, intentaron no moverlo demasiado. Esa prioridad hizo que no pudieran abrirle bien las piernas y ver con claridad el alcance de la fisura anal hasta el día 18, cuando se pudo realizar una exploración visual en profundidad, se activó el protocolo contra la violencia infantil y se llamó a la Dirección General de Prevenció i Protecció de la Infància i Adolescència (DGPPIA), a los Mossos d’Esquadra y al juzgado, y se procedió a detener a los padres. Ese día, los padres fueron arrestados en el mismo hospital y, al cabo de dos días, ambos ingresaron en prisión.

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El juez, por otra parte, ha citado a declarar como testigos a los médicos del ambulatorio y del Hospital de Sant Pau que atendieron al bebé y que no se percataron de los presuntos malos tratos. En su corta vida, el pequeño pasó por cuatro centros sanitarios antes de recalar en el Hospital Vall d’Hebron. En concreto, fue atendido en el CAP Roger de Flor y en los hospitales del Mar, Sant Joan de Déu y Sant Pau. En este último centro sanitario estuvo en dos ocasiones. El magistrado no ha citado por ahora a los facultativos del Hospital del Mar ni de Sant Joan de Deu.

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