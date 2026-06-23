Sucesos
El hijo del ciclista de Brenes fallecido tras el accidente con un camión en Almonte pide colaboración: "Si alguien ha visto algo, que se comunique conmigo"
El accidente se produjo en la A-494, en dirección a Matalascañas, y la familia ha pedido colaboración ciudadana para localizar posibles testigos del suceso
Eran alrededor de las 10.00 horas de este pasado lunes cuando José Manuel Grimaret, natural de Brenes, circulaba en bicicleta en dirección a Matalascañas por la carretera de Mazagón. A la altura del kilómetro 42 de la A-494, un trágico accidente con un camión acabó con su vida.
Según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, varios testigos alertaron de la colisión entre un camión y el ciclista en la A-494, en sentido Matalascañas.
Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Guardia Civil, el Consorcio Provincial de Bomberos de Huelva y el Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud. Los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento del ciclista, de 66 años.
La familia pide colaboración ciudadana
Tras el accidente, el hijo del fallecido, José Grimaret, ha pedido colaboración ciudadana a través de redes sociales para tratar de recabar información sobre lo ocurrido. En su mensaje, ha explicado que su padre circulaba "en dirección a Matalascañas por la carretera de Mazagón. Si alguien ha visto algo, que se comunique conmigo”, señala.
Además, pide colaboración ciudadana para identificar al vehículo implicado en el siniestro. "Necesito saber aunque sea la empresa en la que trabaja. Fue un camión mediano frigorífico", expresa en la publicación de Facebook.
Junto a esta petición, José Grimaret ha aprovechado para compartir unas emotivas palabras en recuerdo de su padre. "Era una gran persona, nunca le hizo daño a nadie. Incluso de joven salvó a un niño que se estaba ahogando. Siempre tenía un buen gesto para cualquier persona que se le acercara. Trabajó toda su vida y, después de su jubilación, no le ha dado tiempo a disfrutarla", lamenta.
"Nadie me lo va a devolver. Te quiero, papá, allá donde estés. Nunca te olvidaremos. No pude tener mejor padre. Gracias por todo, nadie como tú", concluye su hijo.
La Guardia Civil investiga ahora las circunstancias en las que se produjo este trágico accidente de tráfico en la carretera A-494.
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