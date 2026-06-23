Investigación
Investigan la muerte de un policía nacional en su piso de Ibiza
La muerte del agente, natural de Valencia, se ha producido en un piso del municipio de sa Penya cedido por el Ayuntamiento
César Navarro Adame
La Policía Nacional de Ibiza investiga la muerte de un agente, de entre 40 y 41 años de edad, la madrugada del lunes en el piso en el residía en el barrio de sa Penya. Desde este cuerpo se seguridad del Estado confirman a Diario de Ibiza que fue la pareja del agente la que avisó de su fallecimiento. La joven que dio el aviso no presentaba heridas ni signos de violencia, según testigos presenciales, aunque otras fuentes apuntan a que presentaba heridas en las piernas.
Las mismas fuentes apuntan que el fallecimiento se produjo por un ataque al corazón en un joven sin patologías previas, por lo que habrá que esperar a la autopsia para confirmar qué lo provocó; no se descarta la ingesta de alguna sustancia estupefaciente o medicamento. El agente, como adelanta Periódico de Ibiza, estaba a punto de abandonar la isla y durante el tiempo que ha prestado servicio en Ibiza residía en una vivienda cedida por el Ayuntamiento de la ciudad. Era natural de Valencia.
La muerte del agente, destinado a la unidad de Seguridad Ciudadana, se produjo pasadas las tres de la madrugada, precisamente del último día en que estaba previsto que permaneciera de servicio en la isla. Este caso ha causado profunda consternación entre los compañeros del fallecido, que destacan lo buen compañero que era y su predisposición a ayudar "en cualquier momento del servicio".
Según apunta la agencia Efe, la mujer que le acompañaba salió de la vivienda por la ventan para pedir ayuda, al parcer por el estado en que estaba la víctima.
Los indicios y testimonios recogidos apuntan a que el policía habría consumido estupefacientes o medicamentos, antes o después del incidente, una circunstancia que determinarán los resultados de la autopsia, que se llevó a cabo el mismo lunes.
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