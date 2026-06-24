Un menor de 15 años, detenido por agredir sexualmente a una chica de 19 en una playa de Valencia

Agentes de la Policía Nacional han detenido a un menor de edad como presunto autor de una agresión sexual con acceso carnal cometida en la playa de la Malvarrosa de Valencia, durante la celebración de la Noche de San Juan. El arrestado ya ha sido entregado a la Fiscalía de Menores, que ahora deberá decidir si se le aplica o no alguna medida cautelar previa al juicio.

Los hechos, según ha podido saber Levante-EMV, se produjeron en torno a las tres de la madrugada, cuando la playa estaba aún abarrotada de gente. En un momento determinado, el ahora detenido aprovechó que se encontraba al lado de su víctima para introducir a traición la mano por debajo de la falda y cometer la violación.

La joven, una chica de 19 años natural de Valencia, reaccionó de inmediato y acudió en busca de ayuda, alertando a la Policía Nacional de lo que acababa de suceder. Agentes del citado cuerpo policial que formaban parte del dispositivo especial para dar seguridad a los miles de asistentes a la celebración playera de la llegada del solsticio de verano acudieron al lugar indicado por la joven y detuvieron al presunto violador.

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Puntos violeta

Al parecer, se trata de un adolescente de 15 años de edad, natural de Bielorrusia, y de momento se desconoce si formaba parte del grupo de amigos de la víctima o si simplemente se sentó a su lado con la intención de cometer la agresión sexual.

La joven fue informada por los agentes de la conveniencia de formalizar la denuncia, a lo que la chica accedió, por lo que estaba previsto que acudiese a una comisaría a lo largo de este miércoles para presentar formalmente esa denuncia y seguir los trámites habituales en casos de agresión sexual.

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Este año 2025, el Ayuntamiento de Valencia, encargado de diseñar el dispositivo de seguridad en las playas, había previsto cuatro puntos violeta para atender, asesorar y ayudar a mujeres víctima de un delito sexual de cualquier índole, aunque no ha trascendido si la joven víctima de esa violación acudió a uno de ellos o buscó directamente a la Policía.