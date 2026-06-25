Sucesos
Muere un atracador y un policía resulta herido durante un robo en un banco de Puerto Serrano
El ladrón había accedido este jueves por la mañana a una entidad bancaria de este municipio gaditano, y a la salida del mismo "abrió fuego contra los agentes" de la Policía Local desplegados en la zona
Un atracador ha muerto y un policía local ha resultado herido de bala este jueves en Puerto Serrano (Cádiz), tal como confirman fuentes oficiales. El suceso ha tenido lugar sobre las 10:45 en una entidad bancaria de este municipio, a la que había accedido el fallecido armado con una escopeta de cañones recortados, según estas mismas voces. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a este suceso.
Después de acceder al banco este jueves por la mañana, el atracador se encontró a la salida con una patrulla de la Policía Local de este municipio gaditano. En ese momento, el ladrón "abrió fuego contra los agentes", según informan desde la Benemérita, que se ha hecho cargo del caso. Los efectivos policiales lograron repeler la agresión, resultando uno de ellos herido leve "debido a que el disparo impactó contra el chaleco antibalas".
Asimismo, el atracador sufrió heridas en el tren inferior durante el fuego cruzado que mantuvo con los policías desplegados frente a la entidad bancaria. A consecuencia de estas lesiones, este hombre ha perdido la vida poco después del suceso, tal como corroboran fuentes del Instituto Armado.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho cargo de la investigación de este caso, tal como apuntan desde la Benemérita. Además, y según estas mismas fuentes, se va a decretar secreto de sumario.
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