Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
El SAS proyecta una macroconvocatoria de oposiciones en 2027: unirá las más de 10.000 vacantes de 2025 a las de 2026Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licenciasUna treintena de chiringuitos de Cádiz amenazados de cierre: playas de El Puerto, Rota y Tarifa, en viloLa Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegueLa Intervención municipal paraliza los pagos extras de la pasada Semana Santa a los boinas rojas del GARIcónica Santalucía Sevilla Fest confirma la cancelación definitiva del concierto de Isabel Pantoja y devolverá el importe de las entradas en 48 horasLas 3 incógnitas que Vox y Juanma Moreno deben resolver antes del martes: reparto de consejerías, prioridad nacional y Mesa del ParlamentoAsí afectará al sevillismo la desescalada judicial entre Del Nido y el club: la venta, un paso más cercaNuevo horario de la Zona Azul en Sevilla: cuándo entra en vigor y qué cambiaEstas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
instagramlinkedin

Sucesos

Muere un atracador y un policía resulta herido durante un robo en un banco de Puerto Serrano

El ladrón había accedido este jueves por la mañana a una entidad bancaria de este municipio gaditano, y a la salida del mismo "abrió fuego contra los agentes" de la Policía Local desplegados en la zona

Imagen de archivo de Puerto Serrano (Cádiz).

Imagen de archivo de Puerto Serrano (Cádiz). / Turismo Cádiz

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Carlos Doncel

Carlos Doncel

Un atracador ha muerto y un policía local ha resultado herido de bala este jueves en Puerto Serrano (Cádiz), tal como confirman fuentes oficiales. El suceso ha tenido lugar sobre las 10:45 en una entidad bancaria de este municipio, a la que había accedido el fallecido armado con una escopeta de cañones recortados, según estas mismas voces. La Guardia Civil ha abierto una investigación para esclarecer las circunstancias que rodean a este suceso.

Después de acceder al banco este jueves por la mañana, el atracador se encontró a la salida con una patrulla de la Policía Local de este municipio gaditano. En ese momento, el ladrón "abrió fuego contra los agentes", según informan desde la Benemérita, que se ha hecho cargo del caso. Los efectivos policiales lograron repeler la agresión, resultando uno de ellos herido leve "debido a que el disparo impactó contra el chaleco antibalas".

Asimismo, el atracador sufrió heridas en el tren inferior durante el fuego cruzado que mantuvo con los policías desplegados frente a la entidad bancaria. A consecuencia de estas lesiones, este hombre ha perdido la vida poco después del suceso, tal como corroboran fuentes del Instituto Armado.

Noticias relacionadas y más

La Policía Judicial de la Guardia Civil de Cádiz se ha hecho cargo de la investigación de este caso, tal como apuntan desde la Benemérita. Además, y según estas mismas fuentes, se va a decretar secreto de sumario.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ecologistas en Acción pide a Urbanismo la paralización de las obras del Benito Villamarín porque al Betis le han caducado las licencias
  2. La Junta de Andalucía pacta el nuevo modelo de teletrabajo para los funcionarios: podrá solicitarse cualquier día y habrá que justificar que se deniegue
  3. Estas son las carreras universitarias más demandadas en las universidades de Sevilla para el curso 2026-2027
  4. La Junta de Andalucía convocará en septiembre las primeras 1.500 plazas de catedráticos de Secundaria en 25 años
  5. Vox enfría las expectativas de una investidura rápida de Juanma Moreno en Andalucía: 'Les han entrado las prisas pero a día de hoy votaríamos que no
  6. El calvario de D.D., menor senegalés en Sevilla: sin familia y en la calle en plena ola de calor
  7. La Junta de Andalucía intenta frenar por segunda vez el plan del Gobierno de España de blindar de forma permanente las VPO públicas
  8. Juanma Moreno recurre el plan estatal de vivienda que obliga a proteger de forma permanente las VPO y asigna a Andalucía 1.197 millones

Vídeo | El Parlamento de Andalucía abraza el orgullo LGTBI sin Vox en plena negociación para investir a Juanma Moreno

El Parlamento abraza la bandera LGTBI en Andalucía pese al plantón de Vox en plena negociación con Juanma Moreno: "Defenderemos la diversidad con vehemencia"

El Parlamento abraza la bandera LGTBI en Andalucía pese al plantón de Vox en plena negociación con Juanma Moreno: "Defenderemos la diversidad con vehemencia"

Muere un atracador y un policía resulta herido durante un robo en un banco de Puerto Serrano

Muere un atracador y un policía resulta herido durante un robo en un banco de Puerto Serrano

La influencer sevillana Anabel Domínguez camina cinco años después en ‘El Hormiguero’ gracias a un exoesqueleto: “Muchas personas soñamos con esto”

La influencer sevillana Anabel Domínguez camina cinco años después en ‘El Hormiguero’ gracias a un exoesqueleto: “Muchas personas soñamos con esto”

Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"

Ayuntamiento de Sevilla y Betis garantizan que la denuncia de Ecologistas en Acción no parará las obras del Benito Villamarín: "Todo está en orden"

Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: "Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz"

Fabián Ruiz atiza a TVE por subtitular a su madre en el documental de la selección: "Si alguien no me entiende podéis poner subtítulos por mi acento andaluz"

Gana 2 entradas dobles para ver a Marina Heredia en Sevilla: música de Joaquín Turina y Manuel de Falla en el Ciclo Sinfónico de la ROSS

Gana 2 entradas dobles para ver a Marina Heredia en Sevilla: música de Joaquín Turina y Manuel de Falla en el Ciclo Sinfónico de la ROSS
Tracking Pixel Contents