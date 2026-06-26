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Sucesos

Dos fallecidos y cuatro heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos

El siniestro ha tenido lugar este viernes sobre las 11:40 en el kilómetro 12 de la carretera A-8013 en sentido Burguillos, donde dos turismos han sufrido un choque frontal

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente.

Imagen de archivo de un agente de la Guardia Civil de Tráfico en un accidente. / El Correo

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Carlos Doncel

Carlos Doncel

Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas graves este viernes por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico entre Castilblanco de los Arroyos y Burguillos. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar por la colisión entre dos turismos en el kilómetro 12 de la carretera A-8013, en sentido Burguillos.

El choque frontal ha ocurrido alrededor de las 11:40 de este viernes, tal como apuntan fuentes consultadas por este periódico. A consecuencia de este impacto, dos personas han perdido la vida y otras cuatro personas han sufrido heridas graves.

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Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de Bomberos, de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios. Asimismo, estos momentos los bomberos desplegados intentan rescatar a algunas de las víctimas que se han quedado atrapadas en los vehículos tras el siniestro.

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