Sucesos
Dos fallecidos y cuatro heridos graves tras colisionar dos coches entre Castilblanco y Burguillos
El siniestro ha tenido lugar este viernes sobre las 11:40 en el kilómetro 12 de la carretera A-8013 en sentido Burguillos, donde dos turismos han sufrido un choque frontal
Dos personas han fallecido y cuatro han resultado heridas graves este viernes por la mañana tras sufrir un accidente de tráfico entre Castilblanco de los Arroyos y Burguillos. Según ha podido saber El Correo de Andalucía, el siniestro ha tenido lugar por la colisión entre dos turismos en el kilómetro 12 de la carretera A-8013, en sentido Burguillos.
El choque frontal ha ocurrido alrededor de las 11:40 de este viernes, tal como apuntan fuentes consultadas por este periódico. A consecuencia de este impacto, dos personas han perdido la vida y otras cuatro personas han sufrido heridas graves.
Hasta el lugar del accidente se han desplazado efectivos de Bomberos, de la Guardia Civil de Tráfico y sanitarios. Asimismo, estos momentos los bomberos desplegados intentan rescatar a algunas de las víctimas que se han quedado atrapadas en los vehículos tras el siniestro.
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