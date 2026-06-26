Sucesos
Luto en Castilblanco de los Arroyos por el trágico accidente en el que han muerto tres personas
El choque frontal entre dos coches ha tenido lugar este viernes en el kilómetro 12 de la carretera A-8013, entre Burguillos y Castilblanco, donde otras tres personas han sufrido heridas graves
Tres personas han muerto y otras tres han sufrido heridas graves este viernes en un accidente de tráfico ocurrido en la provincia de Sevilla. En concreto, el choque frontal entre dos turismos ha tenido lugar en el kilómetro 12 de la carretera A-8013, entre Burguillos y Castilblanco de los Arroyos. Un siniestro vial que ha consternado a todo el municipio castilblanqueño, que ha decretado luto oficial en memoria de las víctimas.
El Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos ha decretado "tres días de luto oficial tras el grave accidente de tráfico registrado en la tarde de este viernes, a la altura de Barranco Hondo, en el que han fallecido dos vecinos del municipio", tal como recoge un comunicado emitido por el Consistorio. "Desde este viernes y hasta el próximo lunes, las banderas ondearán a media asta en los edificios municipales y quedan suspendidos todos los actos y actividades festivas organizados para este fin de semana en espacios municipales".
"Queremos expresar nuestro más sentido pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, trasladándoles todo nuestro cariño y apoyo en estos difíciles momentos", ha resaltado el Gobierno local de este municipio. "Asimismo, enviamos un mensaje de ánimo y nuestros mejores deseos de pronta recuperación a las personas que han resultado gravemente heridas, así como a sus familiares".
Este mismo viernes estaba programada la gran noche de carnaval de Castilblanco de los Arroyos, con las actuaciones de la comparsa de Jesús Bienvenido, DSAS3; la chirigota del Bizcocho y Pablo de la Prida, Sssshhh, la de Écija, Nos hemos venío arriba. Para este sábado, por su parte, se había anunciado la retransmisión en pantalla gigante del partido España-Uruguay, y "una jornada de actividades familiares en la Plaza San Benito Abad con motivo del Mes de la Diversidad". Sin embargo, por el momento aún no se ha informado de manera oficial de la cancelación de todos estos eventos.
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